Brickit scansiona i LEGO e vi dice cosa costruire

Brickit è un’app che farà davvero la felicità di tutti i collezionisti LEGO. Chi li raccoglie da anni, probabilmente avrà cassetti pieni di mattoncini colorati, che possono ancora essere utili alla causa. Grazie a quest’applicazione, infatti, sarà sufficiente inquadrarli, per sapere cosa ancora si potrà costruire.

Brickit che utilizza la realtà aumentata per aiutare gli utenti nelle costruzioni e fornire qualche pratico suggerimento. Il funzionamento è presto detto: grazie alla fotocamera di iPhone sarà possibile sottoporre a scansione i mattoncini colorati. Fatto ciò, l’app saprà di quali mattoncini l’utente dispone e suggerirà alcune idee per la costruzione di oggetti.

Abbiamo testato l’app con una confezione di 1500 pezzi LEGO. In effetti, basta scattare una semplice foto che, nel giro di pochi secondi, l’app sarà in grado di riconoscere pressoché tutti i pezzi posseduti. Un piccolo problema è dato dal fatto che Brickit, dopo la scansione, vi mostra le idee da costruire, anche nel caso in cui vi manchi qualche pezzo. con Circa 700 pezzi sottoposti a scansione, l’app ci ha restituito oltre 70 idee da costruire, anche se in tutte mancava uno o due pezzi per la realizzazione al 100%.

Ad ogni modo, si tratta di un applicativo davvero interessante e utile per dar forma ai mattoncini LEGO di cui siete in possesso. Se siete interessati al download vi indirizziamo direttamente in App Store, dove è gratis per iPhone.

L’app torna utile non solo in fase di riconoscimento dei pezzi e per i consigli sui nuovi progetti da costruire, ma anche nella fase successiva. Vengono infatti visualizzate le istruzioni passo a passo per assemblare la nuova opera, per ogni fase della costruzione. Anche se Brickit è interamente dedicata all’universo dei LEGO si tratta di una app sviluppata da appassionati dei mattoncini: questo significa che non si tratta di una app ufficiale e che la multinazionale LEGO non sponsorizza né supporta Brickit.

L'app Brickit per iPhone si scarica gratis da questa pagina di App Store.