Bonus Rottamazione TV, come funziona lo sconto per cambiare televisore

Come previsto fin da maggio, il nuovo Bonus Rottamazione TV varato dal Governo garantisce uno sconto massimo di 100 euro, senza limiti di reddito, per l’acquisto di un nuovo televisore compatibile con il nuovo standard di trasmissione televisiva che entrerà in vigore il primo luglio 2022.

Sulle pagine di macitynet abbiamo già trattato l’argomento in questo approfondimento che spiega i cambiamenti tecnologici, i vantaggi del nuovo sistema di trasmissione televisiva e soprattutto spiega chi deve cambiare televisore, oppure chi deve munirsi di un nuovo decoder.

Rispetto al piano iniziale in cui il Governo prevedeva di stanziare 100 milioni di euro per garantire il Bonus, nella forma finale è stata stanziata una somma oltre due volte superiore, pari a circa 250 milioni di euro. Questo nuovo Bonus Rottamazione TV da 100 euro può essere sommato a quello già esistente da 50 euro che però può essere richiesto esclusivamente dalle famiglie con un reddito Isee inferiore ai 20mila euro.

Requisiti del nuovo Bonus Rottamazione TV

Il nuovo Bonus Rottamazione TV può essere richiesto da chi risiede in Italia ed è in regola con il pagamento del canone RAI. A differenza del primo Bonus TV, questo nuovo non prevede limiti di reddito, per questa ragione non è necessario presentare il documento Isee. Per ottenerlo però occorre rottamare il vecchio televisore non compatibile con i nuovi standard e tecnologie di trasmissione, oltre a comprarne uno nuovo pronto per la tecnologia DVB-T2.

Sconto di 100 euro con la rottamazione

Lo sconto che si ottiene con il nuovo Bonus Rottamazione TV è del 20% sul prezzo totale di acquisto del nuovo televisore, quindi comprensivo di IVA, per arrivare a uno sconto di importo massimo di 100 euro.

A questo può essere aggiunto il precedente Bonus TV per le famiglie con basso reddito, con Isee inferiore a 20mila euro: occorre però ricordare che quando entrerà in vigore il nuovo Bonus Rottamazione TV il primo Bonus sarà ridotto da 50 euro a 30 euro. Questo significa che per chi può ottenere entrambi i Bonus TV, lo sconto massimo totale è di 130 euro.



Quando sarà disponibile

Il decreto ha già ottenuto l’approvazione finale e dovrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione. Occorre però ricordare che deve essere preparata una piattaforma online che permetterà ai negozianti di verificare i requisiti dei richiedenti, così la disponibilità effettiva potrebbe slittare più avanti nel tempo.

