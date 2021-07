Kensington StudioCaddy ricarica e ordina i dispositivi Apple

Il noto produttore di accessori Kensington ha appena rilasciato una nuova soluzione di ricarica all-in-one per gli appassionati Apple: l’accessorio prende il nome di StudioCaddy, di Kensington per l’appunto, ed è dotato di supporto per la ricarica wireless Qi integrata, progettato per massimizzare lo spazio sulla scrivania, allo stesso tempo mantenendo tutti i dispositivi carichi e organizzati.

Kensington StudioCaddy presenta un design modulare che permette di tenere in ordine e caricare MacBook, iPad, iPhone, AirPods e Apple Watch. Il video di presentazione che riportiamo in questo articolo mostra esattamente come funziona il design modulare, con la doppia superficie di ricarica Qi che si attacca magneticamente al supporto.

Ancora, la stazione include un supporto di ricarica Qi verticale per iPhone, nonché un pad di ricarica Qi per AirPods o altri dispositivi. Ci sono due alloggiamenti separati, uno progettato per contenere MacBook e un altro per iPad. Sul lato di StudioCaddy c’è una porta USB-A e una porta USB-C, l’ultima delle quali può fornire fino a 20W di potenza, secondo quanto dichiarato da The Verge .

Organizza l’intero ecosistema Apple – Progettato esclusivamente per Apple, StudioCaddy consente agli utenti di archiviare e caricare MacBook, iPad, iPhone e AirPods in un’unica posizione nell’attraente supporto salvaspazio

Fornisce, come già accennato un Dual Qi Charger, ossia un doppio caricatore Qi integrato, che funziona con qualsiasi iPhone abilitato Qi e carica anche gli AirPods. Il modulo caricabatterie si collega magneticamente al supporto MacBook/iPad per ridurre al minimo l’ingombro, ma può essere staccato per una maggiore flessibilità.

Le porte USB aggiungono opzioni di ricarica; in particolare le porte USB-A e USB-C forniscono opzioni di ricarica aggiuntive per iPad, iPhone, AirPods o AppleWatch aggiuntivi, anche se per questi è necessario utilizzare i propri cavi di ricarica, che non sono inclusi nella confezione. Il supporto salva spazio sostiene il MacBook in posizione verticale, ovviamente con coperchio chiuso. Il supporto per iPad consente la visualizzazione con orientamento orizzontale o verticale.

Kensington StudioCaddy è disponibile 179,99 dollari, circa euro, direttamente sul sito web del produttore. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di accessori per iPhone sono disponibili da questa pagina.