Brydge 12.9 MAX+ trasforma iPad Pro M1 in un Mac

Il produttore di accessori per iPad, Brydge, ha rilasciato il suo ultimo accessorio per iPad Pro M1. Prende il nome di Brydge 12.9 MAX+, ed è essenzialmente una cover con tastiera, ma che a livello estetico e funzionale punta a ridurre completamente il gap tra il tablet della Mela e i Macbook. Presenta un design completamente nuovo, esclusivamente creato per iPad Pro da 12,9 pollici. Certo non è a buon mercato.

Brydge 12.9 MAX+ presenta una nuova custodia magnetica e un trackpad più grande. Uno dei cambiamenti più importanti dell’accessorio è, infatti, il modo in cui si collega all’iPad. Altri modelli di tastiere Brydge utilizzano un sistema di cerniere che, sebbene funzionale, rende l’iPad difficile da rimuovere.

Il nuovo Brydge 12.9 MAX+, invece, è dotato di una “custodia magnetica SnapFit” che si attacca magneticamente ad iPad Pro. Ciò semplifica notevolmente l’inserimento e l’estrazione del tablet dalla custodia della tastiera.

Il nuovo accessorio è dotato di una custodia SnapFit all-in-one progettata per adattarsi perfettamente ad iPad Pro. Basta inserire iPad nella cover posteriore magnetica per creare una migliore esperienza di produttività, adatta per chi viaggia, ma anche per chi lavora a casa o in ufficio.

Il nuovo MAX+ presenta anche quello che Brydge chiama “il più grande trackpad multi-touch abilitato per iPadOS” di sempre. Questo, combinato con il recente annuncio di Brydge del supporto multi-touch, dovrebbe creare un’esperienza molto simile a un MacBook.

Altre caratteristiche del Brydge 12.9 MAX+ risulteranno familiari a coloro che hanno utilizzato versioni precedenti dell’accessorio. Presenta un design in alluminio in stile MacBook con tastiera nera e retroilluminazione. C’è anche una porta USB-C, ma serve solo per caricare la tastiera 12.9 MAX+, non per collegare periferiche o caricare l’iPad stesso.

Tra le sue funzioni, quella chiamata Instant Wake, che permette con un solo tasto di riattivare iPad. Non mancano tasti di scelta rapida per l’infinita quantità di impostazioni del tablet della Mela.

Brydge 12.9 MAX + è compatibile con i modelli di iPad Pro da 12,9 pollici di terza, quarta e anche l’ultimo modello di quinta generazione con processore Apple Silicon M1. È disponibile per il preordine a 249,99 dollari, circa 210 euro, con spedizioni previste per giugno. Tutti gli accessori Brydge si possono acquistare anche su Amazon direttamente a questo indirizzo.