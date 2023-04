C-FLY Faith Mini, il drone FPV ultraleggero che registra in 4K

Volete un drone per filmare ad altezze e distanze irraggiungibili in modi altrettanto convenienti? Allora perché non date un’occhiata al C-FLY Faith Mini, una soluzione che si presta anche per il volo “d’azione”.

Si tratta infatti di un drone FPV, sigla che contraddistingue quella specifica categoria in cui la precisione di volo consente di ricevere in tempo reale l’immagine dalla camera del drone, così da poterlo pilotare anche a grandi distanze.

In questo caso la scheda tecnica parla di 3 chilometri dal controller, che si collega al drone tramite rete WiFi a 5.0 GHz, e per un’altitudine massima di 800 metri.

Questo drone è anche tra i più leggeri perché, batteria ed eliche incluse, sfiora i 230 grammi. Questo unito alla possibilità di ripiegarlo fanno sì che si possa facilmente inserire in uno zaino e portarlo con sé quasi dimenticandosene. Nel caso specifico, da chiuso, occupa un volume di circa 14 x 8,5 x 6 centimetri, e in confezione c’è una morbida e resistente borsetta per riporlo insieme al controller con tanto di maniglia per agevolarne il trasporto.

Tornando alle prestazioni, con la modalità Sport raggiunge i 14 metri al secondo di velocità di crociera, mentre in ascesa e discesa viaggia rispettivamente a 4 m/s e 3 m/s. La batteria si ricarica rapidamente a 16 Watt e con una carica completa promette fino a 26 minuti di autonomia.

Per quanto riguarda invece le registrazioni, come dicevamo può filmare in 4K a 15 fps oppure in 2,7K a 25 fps: per questo uso specifico usa un sensore CMOS Sony e c’è il giroscopio a 3 assi per stabilizzare la ripresa sia in movimento che in condizioni meteorologiche avverse, e i file acquisiti in MP4 vengono riversati su una microSD da massimo 128 GB da acquistare separatamente.

Per controllare la ripresa in tempo reale si può usare qualsiasi smartphone, purché ci sia almeno la versione 6 in caso di dispositivi Android oppure iOS 10 o successivi per quanto riguarda iPhone.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, lo trovate in vendita a 185,24 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.