Apple Watch rileverà i pigri in e-bike

Un nuovo brevetto richiesto da Apple pensa ad un nuovo monitoraggio del fitness per Apple Watch, questa volta per tracciare i dati di chi guida una e-Bike. Ecco i dettagli di questo nuovo deposito.

In questa nuova richiesta Apple nota come i moderni dispositivi indossabili, come smartwatch e fitness band, sono spesso utilizzati dagli utenti per determinare l’energia spesa durante l’attività fisica. Alcuni dispositivi indossabili includono sensori inerziali (ad esempio, accelerometri, sensori di velocità angolare), mentre altri includono anche un sensore di frequenza cardiaca (HR). In ogni caso, tutti questi dispositivi potrebbero portare a un calcolo impreciso dell’energia spesa in caso di utilizzo di una bicicletta elettrica.

Una bicicletta elettrica, infatti, sfrutta un motore integrato utilizzato per assistere la pedalata del ciclista. A causa di questo aiuto nella propulsione, il dispositivo indossabile sovrastima i dati dell’energia spesa. Ed allora, il brevetto di Apple copre un metodo che aiuta l’indossabile a determinare l’effettiva energia spesa, magari utilizzando la frequenza cardiaca dell’utente utente e il tasso di lavoro dello stesso. In questo modo, lo smartwatch di turno potrà determinare la probabilità che l’utente stia guidando una bicicletta elettrica.

L’invenzione di Apple fornisce numerosi vantaggi, come il calcolo più preciso dell’energia spesa durante l’utilizzo di una bicicletta elettrica e una compensazione del sovrastima del tasso di lavoro MET causato dall’assistenza del motore elettrico. Le figure del brevetto mostrano i modelli di biciclette elettriche su superfici piane e in salita e il diagramma a blocchi di un sistema per determinare la spesa energetica della bicicletta elettrica.

Chi volesse scendere ancor più nei dettagli, è possibile consultare il numero di domanda di brevetto US 20230101619 A1 di Apple direttamente a questo indirizzo.

Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata. Se siete, invece, interessati al mondo delle bici elettriche, il link da seguire è direttamente questo.