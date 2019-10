CADintosh 8.5 per Mac ora esporta in DWG ed è compatibile con Catalina

Gli sviluppastori di Lemke Software hanno rilasciato CADintosh 8.5, aggiornamento di uno storico ed economico software CAD per Mac, pnsato per la realizzazione di disegni tecnici e di architettura.

L’applicazione mette a disposizione strumenti quali linee, archi, aperture, dimensioni e così via, diversi tipi di linee (solida, tratteggiata, tratti e punti, phantom, a zigzag, punteggiata), supporta migliaia di gruppi e livelli, permette di cambiare ampiezza delle linee, motivi e colori, modalità di orientamento della penna, importa ed esporta nei formati DXF, HPGL, IGES e PDF, supporta unità di misura alternative.

L’app è a 64 bit, supporta fino a 1024 layer, il raggruppamento di 32.000 oggetti, il display Retina dei Mac più recenti. L’ultima release risolve permette di esportare i file in formato DWG (formato per i file di tipo CAD, sviluppato da Autodesk per AutoCAD ed altri propri programmi basati sulla medesima piattaforma ma sfruttabile da un numero sterminato di applicazioni), offre un menu WYSIWYG per i font e altre novità minori.

Nel momento in cui scriviamo la versione completa costa 37,99 euro (si scarica dal Mac App Store) e richiede macOS 10.8 o seguenti. Da sito del produttore è possibile scaricare una versione dimostrativa. L’applicazione è multilingua (italiano compreso).