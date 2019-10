TP-Link Tapo arriva in Italia: ora la Smart Home è per tutti

Dopo la presentazione a IFA 2019, TP-Link annuncia l’arrivo sul mercato italiano di Tapo, il nuovo marchio dell’azienda che identifica i prodotti entry-level per la casa connessa. Il debutto avviene con Tapo C200, una videocamera di sicurezza domestica Pan/Tilt Wi-Fi progettata per proteggere le abitazioni e la propria famiglia.

Si tratta di un piccolo ma potente dispositivo che permette agli utenti di avere sempre tutto sotto controllo. Basta installarla nei punti sensibili come l’ingresso, il garage o la cantina, per garantire la sicurezza della propria famiglia.

Dotata di obiettivo pan/tilt, con rotazione orizzontale a 360 gradi e verticale a 114 gradi, questa videocamera copre un ampio raggio visivo sia di giorno che di notte, grazie alla visione notturna infrared 850 nm fino a 8 metri.

Come altri di questo tipo, in caso di rilevamenti sospetti in casa il dispositivo invia notifiche istantanee sullo smartphone dell’utente. Come ulteriore deterrente, è possibile inoltre attivare a distanza la luce e gli effetti sonori per spaventare eventuali visitatori indesiderati.

Quando si parla di Smart Home, ai grandi benefici dati dalla tecnologia si unisce però anche il timore per la violazione della propria sicurezza. Per evitare questo rischio, Tapo C200 integra la funzione Privacy Mode, che permette di chiudere fisicamente l’obiettivo della videocamera, così da attivare il monitoraggio degli ambienti domestici solo quando lo si desidera.

La configurazione è semplice: una volta collegata la videocamera alla corrente basta scaricare l’app Tapo Camera e seguire le istruzioni sullo schermo dello smartphone. In pochi secondi ogni funzione sarà a portata di mano.

L’interfaccia dell’applicazione permette infatti di visualizzare 4 frame in contemporanea, quindi per visualizzare lo storico delle registrazioni – archiviate in base a data e ora in una scheda microSD locale da 128 GB – basterà cliccare sulla sezione video box e selezionare quello relativo al dispositivo desiderato (se ce ne sono più di uno) per avere un’inquadratura più dettagliata. Il monitoraggio è inoltre completamente personalizzabile, si possono impostare fasce orarie di registrazione o diffondere messaggi audio nella stanza.

Come dicevamo la videocamera Tapo C200 è già disponibile nei punti vendita specializzati e della grande distribuzione al prezzo ufficiale al pubblico di 39,99 euro. Nel momento in cui scriviamo è in offerta del giorno su Amazon per soli 29,99 euro.