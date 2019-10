Arriva Fission 2.5, il software di editing audio per Mac si aggiorna per Catalina

Gli sviluppatori di Rogue Amoeba hanno rilasciato la versione 2.5 di Fission, un completo editor di file audio, ora compatibile anche con macOS 10.15 Catalina.

La nuova relese integra il supporto per la Dark Mode di macOS 10.14, selezionabile dalle Preferenze del software, consente la creazione di suonerie anche con Catalina e integra vari bug fix e migliorie al gestore delle forme d’onda per i clip audio.

Come sempre, è possibile salvare file in vari formato (sono supportati sia formati lossy, sia formati lossless), gestire finestre multiple (si possono editare diversi file in contemporanea e copiare/incollare elementi da una finestra all’altra), sfruttare tool per la conversione in batch e altre funzioni, l’upload su SoundCloud, la conversione incrociata in altri formati, la suddivisione dei file AAC in capitoli, il supporto di FLAC, WAV, MP3, AAC, Apple Lossless e AIFF.

È possibile eseguire il trimming dei file, aggiungere effetti fade-in/fade out, gestire formati come AIFF, MP3, AAC e Apple Lossless senza perdita di qualità durante l’operazione di salvataggio (poiché non è eseguita la ricodifica il formato originario resta intatto). Non mancano funzioni per il salvataggio di porzioni audio come suonerie per iPhone, per l’editing dei tag ID3, suddivisione in cue sheet e molto altro.

Dal sito del produttore è possibile scaricare una versione dimostrativa (simile a quella reale ma i file vengono salvati peggiorando la qualità). Il requisito minimo è la presenza di macOS 10.2 o superiore. La licenza completa costa 29 dollari mentre l’aggiornamento da versioni precedenti costa 18 dollari