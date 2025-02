CalDigit, un hub Thunderbolt 5 con quattro porte

Pubblicità

CalDigit ha annunciato Element 5 Hub (E5), presentato come “l’hub Thunderbolt 5” più potente mai creato dal produttore. L’accessorio in questione vanta nove porte, incluse quattro porte Thunderbolt 5 con larghezza di banda fino a 120Gb/s, due porte USB-C a 10Gb/s e tre porte USB-A anche queste fino a 10Gb/s.

Le dimensioni sono: 11,4 × 7 × 2,6 centimetri e il peso di 200 grammi, secondo il produttore (qui i dettagli) si tratta del modello più compatto sul mercato. L’alimentazione (180W) è esterna ed occupa il 42% in meno rispetto al modello precedente (ed è il 30% pià potente). La porta host sul lato arriva a 120 Gbit/s con la modalità Bandwidth Boost, utile per pilotare schermi 8K a 60 Hz e permette di erogare 90 W al sistema host (utile per ricaricare velocemente notebook come il MacBook Pro M4 da 14″, il MacBook Air da 13″ , tablet come l’iPad Pro M4 e smartphone come gli iPhone Pro), 15W per ogni porta Thunderbolt 5 e 7,5W da tutte le porte USB.

Questo dispositivo è comodo per collegare più unità SSD al computer, lettore di SD card, unità di storage RAID, fino a tre monitor, ecc. La velocità – teorica – offerta con lo storage arriva fino a 6.200 MB/s, il doppio di quanto possibile con le connessioni Thunderbolt 4. L’hub è compatibile anche con l’unità SuperDrive di Apple (alcuni dock o hib non sono compatibili con l’unità in questione). Una utility dedicata consente di espellere velocemente i volumi connessi all’hub da una comoda icona nella barra dei menu del Mac.

Sui Mac che supportano il collegamento di due display è possibile collegare 2 display 4K a K 240Hz, 2 display 6K 60Hz o 2 display 8K a 60Hz; sui PC è possibile gestire fino a tre schermi 4K a 144 Hz. Il prezzo di listino in Europa è di 249,99€ + IVA comprensivo di un cavo Thunderbolt 5 di 80 centimetri.

Il produttore sottolinea che l’Element 5 Hub è compatible con i Mac con porte Thunderbolt 5, Thunderbolt 4, Thunderbolt 3 , USB4, USB4 v2, e USB-C, incluse le porte USB-C di iPad, iPhone, PC con Windows, ecc.