Intel Thunderbolt 5 è fino a tre volte più veloce ed è retro compatibile

Intel ha mostrato le prime connessioni Thunderbolt 5 nel 2022 ed ora arrivano le specifiche definitive: con velocità di trasferimento dati triplicata fino a 120 Gbps, alimentazione e ricarica fino a 240W, supporto per più monitor esterni 8K e con frequenza di aggiornamento fino a ben 540Hz e altro ancora, Thunderbolt 5 sembra avere le carte in regola per diventare il singolo cavo più utile per computer, dispositivi e periferiche esterne, se non addirittura il connettore definitivo.

Ma le ottime notizie non finiscono qui perché Thunderbolt 5 è retro compatibile con tutte le precedenti versioni e funziona con gli stessi cavi e connettori attuali Thunderbolt 4 USB-C.

Anche se la compatibilità fisica è ottima cosa, per sfruttare le prestazioni del protocollo di ultima generazione occorre impiegare circuiti driver che lo supportano. Questo significa che gli utenti potranno continuare a usare i cavi Thunderbolt 4 già in loro possesso per ottenere prestazioni superiori, mentre i costruttori possono realizzare dispositivi pronti per il nuovo protocollo semplicemente sostituendo il controller nei dispositivi.

Mentre l’attuale Thunderbolt 4 è una versione migliorata di quella precedente, la quinta generazione costituisce un importante salto in avanti sotto ogni punto di vista. Le specifiche sono basate su USB4 v2 ma Intel richiede di serie requisiti di fascia top. La velocità base è così di 80 Gbps bidirezionale con indirizzamento PCI-E 4, il doppio dei 40 Gbps attuali con indirizzamento PCI-E 3-

Ma il trasferimento dei dati può raggiungere la velocità di picco di ben 120 Gbps, tra volte quella di Thunderbolt 4 per connessioni super veloci in una sola direzione, ideali per esempio per collegare monitor esterni al computer. Gli ingegneri Intel sono riusciti a ottenere queste velocità grazie alla nuova tecnologia di trasferimento del segnale denominata PAM-3, sigla di Pulse Amplitude Modulation a tre livelli.

Come già annunciato in precedenza da Intel Thunderbolt 5 supporterà DisplayPort 2.1 e PCI Express Gen 4. Quest’ultima tornerà utile per offrire prestazioni ancora più elevate con schede video esterne, aprendo la strada inoltre per altre periferiche e componenti esterne ad alte prestazioni, per esempio acceleratori AI e naturalmente unità di archiviazione super veloci.

Il colosso di Santa Clara indica che Thunderbolt 5 è in grado di gestire multipli monitor esterni 8K, oppure schermi per videogiochi con aggiornamento fino a 540Hz, oppure ancora tre monitor esterni 4K con aggiornamento di 144Hz. I primi accessori Thunderbolt 5 sono previsti in arrivo nel 2024.