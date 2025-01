Recensione Asus ExpertBook P5405CSA, il notebook per aziende pronto per l’AI

Pubblicità

Tra la variegata offerta di notebook Asus, abbiamo avuto modo di provare ASUS ExpertBook P5 P5405CSA, notebook che appartiene ad una serie di portatili che offrono funzionalità AI di serie per il lavoro e non solo. Il notebook è indicato come progettato per aumentare la produttività dei professionisti in movimento, degli uffici domestici e di piccole imprese, vanta processore Intel Core Ultra (Series 2) e la possibilità di usare l’assistente per riunioni “ASUS AI ExpertMeet” (con funzionalità dedicate alla cancellazione del rumore e IA per catturare appunti, compilare riassunti e altro ancora), di ottimizzare i flussi di lavoro e di migliorare la collaborazione.

Contenuto della confezione

Aperta la confezione di cartone, all’interno di questa troviamo alimentatore (USB-C da 65W), un adattatore da USB a LAN (10/100/1000) e il notebook vero e proprio (con chassis in alluminio leggero resistente colore “Misty Grey”) con display da 14″ antiriflesso e risoluzione WQXGA (2560 x 1600 pixel) in formato 16:10 e con refresh rate massimo di 144 Hz.

Il notebook misura 31,20 x 22,32 x 1,49 ~ 1.64 cm e pesa 1,29kg. Aperto lo schermo, si notano il microfono al centro in alto dello chassis, la webcam (con otturatore protezione) è da 2,1MP con capacità di ripresa Full HD (la qualità non è eccelsa soprattutto in ambienti non molto illuminati), l’indicatore della videocamera. Sul lati abbiamo: una porta USB 3.2 Gen 2, il foro di sicurezza Kensington (per bloccare il computer alla scrivania), una porta Thunderbolt 4 / Power Delivery, una porta di uscita HDMI, una porta USB 3.2 gen 2 con funzione di carica e il jack per cuffie/cuffie con microfono/microfono.

Sulla tastiera abbiamo l’indicatore di altoparlante spento, microfono off, pulsante di accensione/sensore di impronte digitali, tasto Windows Copilot e Touchpad (con ampia superficie, reattivo e adeguato alla mobilità), convincente rispetto ad altri portatili PC che abbiamo provato anche se il feedback è di tipo meccanico e non aptico.

La tastiera è di buona fattura, retroilluminata, con i simboli sui tasti di grandi dimensioni e con una corsa dei tasti di 1,5 mm; i tasti sono lisci al tatto e l’esperienza d’uso offerta piacevole. Non è presente il tastierino numerico ma ovviamente non era possibile integrarlo nello spazio in questione. Un po’ sacrificate i tasti freccia PagSu e PagGiu, con altezza ridotta rispetto agli altri.

Per il caricamento basta collegare il cavo di alimentazione all’adattatore, il connettore di alimentazione alla porta di ingresso alimentazione del computer e l’alimentatore a una fonte di alimentazione (100V-240V).

Esteticamente il computer appare ben realizzato, con lo chassis in alluminio che sembra conferire una certa solidità (il produttore indica il portatile come certificato a livello militare MIL-STD-810H44 per garantire la resistenza a condizioni ambientali estreme, incluse “ampie fluttuazioni di temperatura, urti improvvisi e vibrazioni violente”). Le cerniere appaiono resistenti e il telaio rinforzati indicato come in gradi resistere a urti e cadute.

CPU, RAM e GPU

La CPU del modello da noi provato è l’Intel Core Ultra 7 258V (12MB Cache, clock fino a 4.8 GHz, 8 core, 8 thread); queste si differenziano da altri processori Intel Core per l’architettura (Meteor Lake) in grado secondi Intel di abbinare prestazioni elevate con consumo energetico ridotto.

L’architettura in questione sfrutta il nodo Intel 4 a 7 nanometri e promette di ridurre i consumi energetici del 20% rispetto a prima. Il chip in questione integra i P-core Redwood per le prestazioni, E-core Crestmont per l’efficienza ed E-Core LP (Low Power) per ottimizzazioni sull’uso energetico complessivo.

La RAM è 32GB LPDDR5X e non è espandibile (i chip di memoria sono integrati nel package del microprocessore Intel). Come grafica abbiamo la GPU Intel Arc 140V (8 Xe-Core e frequenza di clock massima di 1,95 GHz) in grado di supportare funzionalità quali il ray tracing, il mesh shading; con molti giochi “pesanti” è possibile arrivare senza problemi a 6p fps e supera la variante da 40W della NVIDIA GeForce RTX 3050.

Di particolare rilievo è la NPU da 48 TOPS, conforme ai a requisiti Copilot+ PC di Microsoft (sulla tastiera è presente il tasto dedicato per richiamare l’AI della Casa di Redmond) e con la quale è possibile gestire in locale un’ampia varietà di carichi di lavoro, preservando autonomia ma anche garantendo la privacy (i dati rimangono in locale).

L’unità SSD è un M.2 2280 PCIe 4.0 da 1TB; è possibile installare una seconda unità ma in formato 2230 (più piccolo) e i test con CrystalDiskBench hanno evidenziato una eccellente velocità di lettura di 6389 MB/s e 5446 MB/s, in grado di gestire senza problemi file di grandi dimensioni come database e contenuti multimediali.

Sul versante connettività abbiamo Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 e Bluetooth 5.3.

L’audio è riprodotto da due griglie poste ai margini del pannello inferiore (nella parte sottostante del notebook), e sembra discreto (soprattutto pensando al target di riferimento della macchina, che è il mondo degli uffici).

A proposito di sicurezza, il BIOS è conforme allo standard NIST SP 800-155, e alle tecnologie Windows 11 Secured-core PC. Il produttore promette 5 anni di supporto per l’aggiornamento del BIOS e dei driver, funzionalità di login biometrico integrato con autenticazione FIDO2, una sicurezza extra per salvaguardare i dati critici dal software, al firmware e all’hardware.

Come si comporta

La macchina è di dimensioni compatte, facile da trasportare; il display + nitido, mostra colori vividi e brillanti ma ovviamente senza copertura particolarmente estesa dello spazio colore sRGB (non è una macchina pensata per il mondo di studi grafici o fotografi).

Si tratta di un dispositivo molto interessante, soprattutto in termini di ergonomia, dotazione di porte e batteria (nei nostri test con utilizzo di browser, suite da ufficio, avvio di applicazioni come Photoshop e Illustrator, visione film su Netflix siamo riusciti a far funzionare il portatile per oltre 12 ore).

Durante l’uso non si presentati problemi anche sfruttando applicazioni che usano in modo intensivo CPU e GPU, con temperature nella norma per questo tipo di prodotti, rimanendo silenzioso nelle attività più comuni e con la ventola (si attiva quando necessario) che non diventa troppo rumorosa.

L’efficienza dell’architettura Lunar Lake è evidente con applicazioni single-thread e in generale le prestazioni sono in linea con modelli di altri produttori che usano la stessa CPU, con prestazioni discrete in vari scenari d’uso, grazie anche ai 32GB di memoria RAM. È possibile usare la macchina anche in ambito gaming (con fps mediamente superiori a quanto possibile ottenere con CPU Core Ultra di precedente generazione) ma non è questa la vocazione della macchima, esplicitamente proposta per l’utenza business, ideale per chi lavora in movimento e ha bisogno di un portatile in grado di offrire buone prestazioni in diversi frangenti.

Pro

Dimensioni compatte, leggero

Ottime prestazioni

Costruzione robusta

NPU (Neural Process Unit) per l’uso di IA in locale

Contro

Webcam di qualità non eccelsa

Manca porta Ethernet ma è presente un adattatore di serie nella confezione

Prezzo al pubblico

Nel momento un cui scriviamo su Amazon è possibile trovare l’Asus P5405CSA a 952,27 euro, prezzo decisamente inferiore al prezzo di listino, più che ottimo tenendo conto di solidità, versatilità e qualità offerte dal prodotto.

