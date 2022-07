Come gestire calendari e contatti iCloud da PC

iCloud (ne abbiamo parlato in dettaglio qui) permette di svolgere diverse attività con la sicurezza che le nostre cose sono sempre al sicuro, e a portata di mano ovunque: foto, note, documenti e altro si aggiornano in automatico, senza bisogno di fare nulla. I servizi della Mela si sincronizzano automaticamente tra i vari dispositivi ma molti ignorano che oltre ai dispositivi Apple, molti servizi possono essere sfruttati anche dai PC con Windows. Di seguito vediamo come fare:

Primo metodo (senza installare nulla)

Possiamo accedere a iCloud da www.icloud.com e dopo avere indicato nome utente e password (l’ID Apple), dal web possiamo gestire mail, contatti, calendari, note, ecc.

E se voglio accedere al volo solo a contatti e calendari?

Se abbiamo bisogno di gestire soli i contatti o soli i calendari, possiamo sfruttare i siti dedicati accedendo a www.icloud.com/calendar oppure www.icloud.com/contacts effettuando l’accesso con il proprio ID Apple.

iCloud per Windows

Apple mette a disposizione iCloud per Windows, un software che consente di accedere a foto, video, email, calendari, file e altre informazioni direttamente dai PC con Windows.

È possibile gestire foto di iCloud e album condivisi, archiviare e organizzare file in iCloud Drive, accedere a file e cartelle in Esplora file e condividerli con altri utenti usando un link.

Tra i vantaggi di iCloud per Windows la possibilità di accedere a Mail di iCloud, Contatti e Calendario con Microsoft Outlook (quando si apporti una modifica sul PC computer, le informazioni vengono aggiornate ovunque), e con le funzionalità per la gestione delle password, completando automaticamente le proprie password in un browser web sui PC con Windows. Anche i segnalibri possono essere sincronizzati: è possibile accedere dal proprio computer Windows ai segnalibri salvati in iCloud. Qualsiasi segnalibro aggiunto sul nostro PC rimarrà aggiornato insieme a quelli sui nostri dispositivi Apple.

iCloud per Windows richiede Windows 10 versione 18362.145 o seguenti e si scarica da qui.

Per capire come funziona iCloud, a cosa serve e come gestirlo al meglio, vi rimandiamo a questo nostro articolo.

