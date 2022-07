Prime Day: i migliori TV in sconto di Hisense, LG, Samsung, Sony, TCL, Panasonic

Acquistare un TV senza pannello OLED è sicuramente diventato più vantaggioso in questi mesi: nonostante la paventata scarsità di componenti elettronici il costo dei TV si è abbassato di pari passo con la maggiore accessibilità degli OLED – vi abbiamo segnalato i relativi sconto Prime day in questa pagina.

Un buon TV 4K da 55″ si può comprare in sconto nella fascia che va dai 350 a 450 euro, un 65″ sotto i 500 € e si arriva a pagare un mastondotico 85″ che rivaleggia con i proiettori sotto i 2.000 Euro. Che dire poi dei 75″ a meno di 800 Euro?.

Le tecnologle sono quelle classiche dei LED tradizionali ma ci sono offerte anche sui mini-LED (si veda TCL) e sui Q-LED che promettono una gamma di colori più fedele. L’imbarazzo della scelta è grande. Noi vi consigliamo di rivolgervi al marchio a cui siete affezionati anche per mantenere una interfaccia Smart coerente con gli altri TV di casa. Poi scegliete il formato e il budget. Sicuramente troverete il TV che fa il caso vostro in questa lista di mega offerte per il Prime Day.

HiSense

Hisense 32AE5500F Smart TV LED HD 32″, Bezelless, USB Media Player, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 In offerta a 159,00 € – invece di 299,00 €

sconto 47%

Hisense 32AE5600FA Smart TV Android, LED HD Ready 32″, USB Media Player, Grigio In offerta a 169,00 € – invece di 279,00 €

sconto 39%

Hisense 43AE7000F, Smart TV LED Ultra HD 4K 43″, HDR 10+, Dolby DTS, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020] In offerta a 229,00 € – invece di 409,00 €

sconto 44%

Hisense 50AE7000F, Smart TV LED Ultra HD 4K 50″, HDR 10+, Dolby DTS, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 In offerta a 279,00 € – invece di 449,00 €

sconto 38%

Hisense 50″ QLED 4K 2021 50E78GQ, Quantum Dot, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, Audio Dolby Atmos, Controlli vocali Alexa / Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K In offerta a 289,00 € – invece di 599,00 €

sconto 52%

Hisense 55AE7000F – Smart TV LED Ultra HD 4K, HDR 10+, Dolby DTS, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10, Nero, 55″/139 cm [Esclusiva Amazon – 2020] In offerta a 319,00 € – invece di 549,00 €

sconto 42%

Hisense 55″ QLED 4K 2021 55E78GQ, Quantum Dot, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, Audio Dolby Atmos, Controlli vocali Alexa / Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K In offerta a 379,00 € – invece di 699,00 €

sconto 46%

Hisense 50″ QLED UHD 4K 2022 50E78HQ, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, VA, Controlli vocali Alexa, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K In offerta a 399,00 € – invece di 599,00 €

sconto 33%

Hisense 58″ QLED UHD 4K 2021 58A78GQ, Quantum Dot, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, Audio Dolby Atmos, Controlli vocali Alexa / Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K In offerta a 419,00 € – invece di 719,00 €

sconto 42%

Hisense 65″ UHD 4K 2022 65A6FG, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, IPS, Controlli vocali Alexa / Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K In offerta a 479,00 € – invece di 799,00 €

sconto 40%

Hisense 65AE7210F, Smart TV LED Ultra HD 4K 65″, Single Stand, HDR 10+, Dolby DTS, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020] In offerta a 479,00 € – invece di 899,00 €

sconto 47%

LG LG 28TN515V Monitor TV 28″ HD Ready LED, Speaker Stereo Integrati 10W, Cinema Mode, Gaming Mode, Flicker Safe, Monitor con Base ArcLine e Ampio Angolo di Visione, Nero In offerta a 155,99 € – invece di 229,00 €

sconto 32%

LG 50UQ75006LF Smart TV 4K 50″ TV Ultra HD Serie UQ75 2022, Processore ?5 Gen 5, Filmmaker Mode, Game Optimizer, Wi-Fi, Compatibile Google Assistant e Alexa, WebOS 22 In offerta a 449,00 € – invece di 549,00 €

sconto 18%

LG 75UP77006LB Smart TV LED 4K Ultra HD 75? 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore In offerta a 699,00 € – invece di 1399,00 €

sconto 50%

LG 75UQ81006LB Smart TV 4K 75″ TV Ultra HD Serie UQ81 2022, Processore ?5 Gen 5, Filmmaker Mode, Game Optimizer, Wi-Fi, AI ThinQ, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore In offerta a 974,00 € – invece di 1199,00 €

sconto 19%

LG NanoCell 86NANO766QA Smart TV 4K 86″ Serie NANO76 2022, Processore ?7 Gen 5, AI Picture & Sound Pro, 2 HDMI 2.1, VRR, Google Assistant e Alexa, Wi-Fi, webOS 22, Telecomando Puntatore In offerta a 2099,00 € – invece di 2499,00 €

sconto 16%

Nokia Nokia Smart TV – 32 Pollici 80cm Android TV HD Ready, HDR10, DVB-C/S2/T2, Netflix, Prime Video, Disney+ In offerta a 199,00 € – invece di 259,90 €

sconto 23%

Nokia Smart TV 39 Pollici 98 cm Android TV HD Ready, DVB-C/S2/T2, Netflix, Prime Video, Disney+ In offerta a 249,00 € – invece di 299,90 €

sconto 17%

Nokia – Smart TV 4300A 43 pollici (108 cm), a LED (4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR10, assistente vocale, triplo tuner, DVB-C/S2/T2), Android TV, dotata di telecomando Bluetooth con tasti illuminati In offerta a 299,00 € – invece di 399,90 €

sconto 25%

Nokia – Smart TV 5800A 58 pollici (146 cm), a LED (4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR10, assistente vocale, triplo tuner, DVB-C/S2/T2), Android TV, dotata di telecomando Bluetooth con tasti illuminati In offerta a 429,00 € – invece di 552,05 €

sconto 22%

Nokia Smart TV – 6500D 65 pollici televisore (164 cm), Android TV QLED (4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR10, assistente vocale, triplo tuner, DVB-C/S2/T2), Nero In offerta a 759,99 € – invece di 849,00 €

sconto 10%

Panasonic Panasonic 43HX580 Smart Tv 43″ LED 4K Ultra HD, 4K Studio Colour Engine, Dolby Vision, 4K HDR Triple Tuner, Wi-Fi Integrato, Compatibilità Netflix [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 277,99 € – invece di 499,99 €

sconto 44%

Panasonic 50HX580 Smart Tv 50″ LED 4K Ultra HD, 4K Studio Colour Engine, Dolby Vision, 4K HDR Triple Tuner, Wi-Fi Integrato, Compatibilità Netflix [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 349,00 € – invece di 549,99 €

sconto 37%

Panasonic 55HX600 Smart Tv 55″ LED 4K Ultra HD, Dolby Atmos, 4K Studio Color Engine, Dolby Vision, Compatibilità Google Assistant & Amazon Alexa, Wi-Fi, Compatibilità Netflix In offerta a 359,00 € – invece di 549,00 €

sconto 35%

Panasonic 65HX600 Smart Tv 65″ LED 4K Ultra HD, Dolby Atmos, 4K Studio Color Engine, Dolby Vision, Compatibilità Google Assistant & Amazon Alexa, Wi-Fi, Compatibilità Netflix In offerta a 499,00 € – invece di 839,00 €

sconto 41%

Philips PHILIPS 32PHS5525 – TV LED PIXEL PLUS HD 32 (80cm) – 2xHDMI – 1xUSB – Argento In offerta a 149,00 € – invece di 194,99 €

sconto 24%

Philips 43PUS8506 43-pollici 4K smart TV UHD LED android TV con ambilight, vibrante immagine HDR, dolby vision cinematografico e suono atmos, compatibile con google assistance e Alexa, argento chiaro In offerta a 399,00 € – invece di 749,00 €

sconto 47%

PHILIPS 65PUS8506 65-Pollici 4K smart TV UHD LED android TV con ambilight, vibrante immagine HDR, dolby vision cinematografico e suono atmos, compatibile con google assistance e Alexa, luce argento In offerta a 699,00 € – invece di 1199,00 €

sconto 42%

Samsung

Samsung TV UE43AU7190UXZT, Smart TV 43″ Serie AU7100, Crystal UHD 4K, Compatibile con Alexa, 2021, DVB-T2, Grigio (Titan Grey) [Escl. Amazon] In offerta a 269,00 € – invece di 479,00 €

sconto 44%

Samsung TV UE50AU7190UXZT, Smart TV 50″ Serie AU7100, Modello AU7190, Crystal UHD 4K, Compatibile con Alexa, Grey, 2021, DVB-T2 [Escl. Amazon][Efficienza energetica classe G] In offerta a 329,00 € – invece di 599,00 €

sconto 45%

Samsung TV UE43AU9079UXZT, Smart TV 43″ Serie AU9000, Modello AU9079, Crystal UHD 4K, Alexa integrato, Nero, 2021, DVB-T2 [Escl. Amazon][Efficienza energetica classe G] In offerta a 339,00 € – invece di 699,00 €

sconto 52%

Samsung TV UE55AU7190UXZT, Smart TV 55″ Serie AU7100, Modello AU7190, Crystal UHD 4K, Compatibile con Alexa, Grey, 2021, DVB-T2 [Escl. Amazon][Efficienza energetica classe G] In offerta a 349,00 € – invece di 749,00 €

sconto 53%

Samsung TV The Frame QE43LS03AAUXZT, Smart TV 43″ Serie LS03A, QLED 4K UHD, Alexa integrato, 2021, DVB-T2, Cornice personalizzabile [Efficienza energetica classe G] In offerta a 419,00 € – invece di 999,00 €

sconto 58%

Samsung TV QLED QE50Q65AAUXZT, Smart TV 50″ Serie Q60A, Modello Q65A, QLED 4K UHD, Alexa integrato, Grey, 2021, DVB-T2 [Escl. Amazon][Efficienza energetica classe G] In offerta a 429,00 € – invece di 949,00 €

sconto 55%

Samsung TV UE55AU9079UXZT, Smart TV 55″ Serie AU9000, Modello AU9079, Crystal UHD 4K, Alexa integrato, Nero, 2021, DVB-T2 [Escl. Amazon][Efficienza energetica classe G] In offerta a 439,00 € – invece di 899,00 €

sconto 51%

Samsung TV UE65AU9079UXZT, Smart TV 65″ Serie AU9000, Modello AU9079, Crystal UHD 4K, Alexa integrato, Nero, 2021, DVB-T2 [Escl. Amazon][Efficienza energetica classe G] In offerta a 579,00 € – invece di 1199,00 €

sconto 52%

Samsung TV QLED QE75Q65AAUXZT, Smart TV 75″ Serie Q60A, Modello Q65A, QLED 4K UHD, Alexa integrato, Grey, 2021, DVB-T2 [Escl. Amazon][Efficienza energetica classe E] In offerta a 819,00 € – invece di 1999,00 €

sconto 59%

Samsung TV QLED QE75Q75AATXZT, Smart TV 75″ Serie Q70A, Modello Q75A, QLED 4K UHD, Alexa integrato, Grey, DVB-T2 [Escl. Amazon][Efficienza energetica classe E] In offerta a 949,00 € – invece di 2399,00 €

sconto 60%

Samsung TV The Frame QE65LS03AAUXZT, Smart TV 65″ Serie LS03A, QLED 4K UHD, Alexa integrato, DVB-T2, Cornice personalizzabile [Efficienza energetica classe G] In offerta a 949,00 € – invece di 1999,00 €

sconto 53%

Sharp

Sharp Aquos 24Bi6E -Android 9.0 Smart TV HD 24″ HD Ready LED TV, Wi-Fi, DVB-T2/S2, 1366 x 768 Pixels, 2xHDMI 2xUSB, Nero [Classe di efficienza energetica F] In offerta a 179,99 € – invece di 279,00 €

sconto 35%

Sharp Aquos 50DL6E 50″ Frameless Android 9.0 Smart TV 4K Ultra HD, Wi-Fi, DVB-T2/S2, 3840 x 2160 Pixels, Nero, suono Harman Kardon, 4xHDMI 2xUSB, 2021 [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 349,99 € – invece di 469,00 €

sconto 25%

Sharp Aquos 65BN6E 65″ Dolby ATMOS Android 9.0 Smart TV 4K Ultra HD, Wi-Fi, DVB-T2/S2, 3840 x 2160 Pixels, Nero, suono Harman Kardon, 3xHDMI 3xUSB, 2020 [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 569,99 € – invece di 919,00 €

sconto 38%

Sony Sony BRAVIA KD-32W800 – Smart TV 32 pollici, HD Ready LED, HDR, Android TV (Modello 2021) In offerta a 269,00 € – invece di 449,00 €

sconto 40%

Sony BRAVIA KD-43X80JP Smart TV 43 Pollici, 4K ULTRA HD LED, Nero In offerta a 399,00 € – invece di 799,00 €

sconto 50%

Sony BRAVIA KD-50X80JP Smart TV 50 Pollici, 4K ULTRA HD LED, HDR, Nero In offerta a 449,00 € – invece di 749,00 €

sconto 40%

Sony BRAVIA KD-55X80JP – Smart TV 55 pollici, 4K ULTRA HD LED, HDR, con Google TV (Modello esclusivo Amazon 2021) In offerta a 549,00 € – invece di 999,00 €

sconto 45%

Sony BRAVIA KD-55X85JP – Smart TV 55 pollici, 4K ULTRA HD LED, HDR, con Google TV, Nero In offerta a 599,00 € – invece di 819,00 €

sconto 27%

Sony BRAVIA KD-65X80JP Smart TV 65 Pollici, 4K Ultra HD Led, HDR Con Google TV, Nero In offerta a 699,00 € – invece di 1199,00 €

sconto 42%

Sony BRAVIA KD-65X85JP – Smart TV 65 pollici, 4K ULTRA HD LED, HDR, con Google TV, Nero In offerta a 749,00 € – invece di 1299,00 €

sconto 42%

Sony BRAVIA KD-75X85JP – Smart TV 75 pollici, 4K ULTRA HD LED, HDR, con Google TV, Nero In offerta a 1099,00 € – invece di 1799,00 €

sconto 39%

Sony BRAVIA KD-85X85JP – Smart TV 85 pollici, 4K ULTRA HD LED, HDR, con Google TV, Nero In offerta a 1899,00 € – invece di 2799,00 €

sconto 32%

TCL TCL 32S5209 Smart TV 32? HD Con Android TV, HDR & Micro Dimming, Nero In offerta a 159,99 € – invece di 249,99 €

sconto 36%

TCL 40S5209, Smart TV 40? FHD con Android TV, HDR & Micro Dimming, Compatibile con Google Assistant, Chromecast e Google Home In offerta a 199,99 € – invece di 299,00 €

sconto 33%

TCL 65BP615, Smart Android Tv 65 Pollici, 4K HDR, Ultra HD (Micro dimming PRO,HDR 10, Dolby Audio) In offerta a 469,99 € – invece di 799,99 €

sconto 41%

TCL 55C821, Smart Android Tv 55 Pollici, 4K Mini-LED TV con QLED e Audio Onkyo In offerta a 699,99 € – invece di 1119,00 €

sconto 37%

TCL 75C721, Smart Android TV 75 Pollici, QLED TV, 4K Ultra HD con Audio Onkyo In offerta a 889,99 € – invece di 1409,00 €

sconto 37%

TCL 65C821, Smart Android Tv 65 Pollici, 4K Mini-LED TV con QLED e Audio Onkyo In offerta a 949,99 € – invece di 1639,00 €

sconto 42%

TCL 75C727, Smart Android Tv 75 Pollici, QLED TV, 4K UHD con Motion Clarity 100Hz e Audio Onkyo In offerta a 1099,99 € – invece di 1544,00 €

sconto 29%

