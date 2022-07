Prime Day, sconti pazzeschi su bundle Echo Dot con lampadine e prese smart.

Altrove abbiamo scritto del prezzo pazzesco che ha raggiunto Echo Dot sia di terza che di quarta generazione. Uno sconto che arriva nel contesto del Prime Day e che si trascina dietro conseguentemente una serie di bundle a prezzi stracciatissimi.

Quel di cui parliamo con abbinamento tra gli Amazon Echo Dot e lamadine e prese smart, utili a costruirsi un piccolo sistema demotico incentrato proprio intorno alla capacità di questi altoparlanti Alexa di gestire dispositivi per la casa.

Qui di seguito vi elenchiamo le offerte che abbiamo trovato e che sono degne di nota

Gli sconti, rispetto al pacchetto completo a prezzo pieno sono massicci. Si parla di ribassi che superano il 60% e quindi rappresentano una succosa occasione di risparmio.

Trattandosi di promozioni per il Prime Day, lo sconto sul bundle dovrebbe terminare mercoledì alla mezzanotte, ma in passato gli sconti sugli accessori Amazon hanno rapidamente esaurito le scorte impedendo di comprare i prodotti o spostando molto in là le spedizioni.

.

Qui sotto tutti ma proprio tutti i dispositivi Amazon in offerta fino alla mezzanotte del 13 Luglio

Echo / Echo Show / Eco Buds

Echo Buds (2nd Generation) In offerta a 69,99 – invece di 119,99

sconto 42% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Echo Dot (3rd gen) In offerta a 17,99 – invece di 49,99

sconto 64% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Echo Dot (4th gen) In offerta a 19,99 – invece di 59,99

sconto 67% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Echo Dot with clock (4th gen) In offerta a 24,99 – invece di 69,99

sconto 64% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Echo Auto In offerta a 26,99 – invece di 59,99

sconto 55% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Echo Show 5 (2nd gen) In offerta a 34,99 – invece di 84,99

sconto 59% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Echo Show 8 In offerta a 59,99 – invece di 109,99

sconto 45% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Echo Show 8 (2nd gen) In offerta a 79,99 – invece di 129,99

sconto 38% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Echo Show 10 (3rd gen) In offerta a 199,99 – invece di 249,99

sconto 20% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Echo Show 15 In offerta a 199,99 – invece di 249,99

sconto 20% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Domotica e Bundle Amazon

Echo (4th gen) In offerta a 59,99 – invece di 99,99

sconto 40% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Amazon Smart Plug In offerta a 12,99 – invece di 24,99

sconto 48% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Amazon Smart Air Quality Monitor In offerta a 59,99 – invece di 79,99

sconto 25% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Echo Show 5 (2ª generazione, Bianco) + Blink Outdoor Videocamera di sicurezza in HD (1 videocamera) In offerta a 65,99 – invece di 184,98

sconto 64% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Echo – Smart Bulb Bundles In offerta a 24,99 – invece di 71,98

sconto 65% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Echo – Smart Plug Bundles In offerta a 27,99 – invece di 79,98

sconto 65% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Amazon Smart Air Quality Monitor with Echo Dot (4th Gen) In offerta a 69,99 – invece di 139,98

sconto 50% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Amazon Smart Air Quality Monitor with Echo Show (2nd Gen) In offerta a 79,99 – invece di 164,98

sconto 52% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Fire TV

Fire TV Stick Lite In offerta a 18,99 – invece di 29,99

sconto 37% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Fire TV Stick In offerta a 22,99 – invece di 39,99

sconto 43% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Fire TV Stick 4K In offerta a 26,99 – invece di 59,99

sconto 55% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Fire TV Stick 4K Max In offerta a 36,99 – invece di 64,99

sconto 43% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Fire TV Cube In offerta a 69,99 – invece di 119,99

sconto 42% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Kindle

Kindle (2019) In offerta a 44,99 – invece di 79,99

sconto 44% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Kindle Paperwhite In offerta a 94,99 – invece di 139,99

sconto 32% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Kindle Oasis (2019) In offerta a 179,99 – invece di 249,99

sconto 28% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Fire

Fire HD8 In offerta a 69,99 – invece di 99,99

sconto 30% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Fire HD 10 In offerta a 99,99 – invece di 149,99

sconto 33% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Eero

Amazon eero 6 dual-band mesh Wi-Fi 6 system In offerta a 79,99 – invece di 119

sconto 33% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

eero 6+ In offerta a 99,99 – invece di 149

sconto 33% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Amazon eero mesh wifi router/extender In offerta a 144,99 – invece di 209

sconto 31% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

eero Pro 6E In offerta a 234,99 – invece di 359

sconto 35% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Amazon eero Pro 6 tri-band mesh Wi-Fi 6 system In offerta a 359,99 – invece di 599

sconto 40% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Blink

Blink Mini 1-Camera System In offerta a 22,99 – invece di 34,99

sconto 34% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Blink Outdoor 1-Cam In offerta a 53,99 – invece di 99,99

sconto 46% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Blink Video Doorbell Standalone Black In offerta a 41,99 – invece di 59,99

sconto 30% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Ring

Ring Spotlight Camera In offerta a 129,99 – invece di 199,99

sconto 35% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Ring Spotlight Cam Battery In offerta a 129,99 – invece di 199,99

sconto 35% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Ring Indoor camera In offerta a 44,99 – invece di 59,99

sconto 25% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Ring Floodlight Cam Wired Plus In offerta a 129,99 – invece di 199,99

sconto 35% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Ring Alarm In offerta a 169,99 – invece di 249,99

sconto 32% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Ring Video Doorbell Wired In offerta a 39,99 – invece di 59,99

sconto 33% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Ring Video Doorbell 4 by Amazon In offerta a 139,99 – invece di 199,99

sconto 30% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Ring video doorbell In offerta a 69,99 – invece di 99,99

sconto 30% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Ring Stick Up Cam Battery di Amazon In offerta a 69,99 – invece di 99,99

sconto 30% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Ring Video Doorbell Wired + Echo Show 5 In offerta a 39,99 – invece di 144,98

sconto 72% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire