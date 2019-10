Call of Duty Mobile disponibile su iPhone e iPad, purtroppo è gratis

Dopo averlo atteso per tanti mesi, Call of Duty: Mobile è finalmente arrivato in App Store per iPhone e iPad. Si tratta di un’app progettata in esclusiva per i dispositivi iOS, e che impreziosisce il versante videoludico delle piattaforme della Mela, già in crescita grazie all’avvento di Apple Arcade.

Il titolo proporrà modalità e mappe multigiocatore iconiche, ben note ai fan del brand, e grazie a battle royale offrirà match con più di 100 giocatori, oltre alle Deathmatch 5v5 veloci, modalità zombi e duelli tra cecchini. Il gioco sarà gratuito, ragion per la quale, come facilmente intuibile, sarà costellato da acquisti IAP extra.

Il titolo sarà completamente in alta definizione con qualità da console, comandi personalizzabili, supporto alla chat vocale, oltre che testuale. I fan della serie potranno giocare alle iconiche mappe multigiocatore di Call of Duty: Black Ops e Call of Duty: Modern Warfare, disponibili gratuitamente per la prima volta su un dispositivo mobile. Ancora,l’utente potrà far squadra con gli amici nella mappa Battle royale da 100 utenti.

Non mancherà, e qui purtroppo si dovrà mettere mano al portafoglio per acquisti extra, la possibilità di ottenere e sbloccare personaggi, armi, completi, serie di punti e oggetti d’equipaggiamento, tutti ovviamente riconducibili all’universo di Call of Duty, così da personalizzare e rendere unico il proprio arsenale.Ovviamente, il titolo conterà molto sulle classifiche e le scalate e sarà possibile dimostrare le proprie abilità in classificate competitive, vincendo premi riservati ai clan.

Da notare, che il titolo necessità di una connessione a Internet sempre attiva. Per la cronaca, inoltre, ricordiamo che il titolo mobile è stato sviluppato insieme al team cinese Tencent, noto per lo sviluppo e la cura di CrossFire e Honor of Kings. L’aiuto di questo team, promette Activision, fornirà al giocatore una esperienza di gioco quanto più simile a quella su console.

Call of Duty: Mobile si scarica gratis per iPhone e iPad direttamente a questo indirizzo.