Call of Duty è il gioco mobile più scaricato della storia

A pochi giorni di distanza dal successo di Mario Kart Tour con 90 milioni di download, ogni record dei videogiochi mobile è infranto da Call of Duty Mobile che nella prima settimana di lancio è stato scaricato oltre 100 milioni di volte. Superando il leggendario Mario e uno dei titoli Nintendo più amati in assoluto, lo sviluppatore Tencent e Activision stabiliscono un nuovo record nella storia dei videogiochi per smartphone e tablet.

Il confronto diretto è con altri titoli sparatutto celebri ma che hanno avuto una strategia di lancio diversa. Per esempio la versione mobile di Fortnite era stata scaricata 22,5 milioni di volte ma al lancio era disponibile solo su piattaforma iOS. Gli oltre 100 milioni di download di Call of Duty Mobile nella prima settima di lancio fanno impallidire anche i 28 milioni di download di PUGB Mobile, ma per questo titolo il rilascio non è avvenuto in contemporanea in tutti i paesi.

Ma va tenuto presente che quello che per ora rimane il record di lancio in assoluto per un gioco mobile è stato raggiunto da Call of Duty Mobile nonostante l’esclusione della Cina dove non è ancora disponibile. Numeri e statistiche sono resi noti da Sensor Tower, società specializzata in API e strumenti di marketing e pubblicità per app e sviluppatori.

Anche se la stragrande maggioranza degli smartphone nel mondo sono Android, iPhone e iPad hanno un ruolo di primo piano anche in questo record. Sempre secondo i dati Sensor Tower i dispositivi iOS contano per il 55,7% dei download totali e anche per il 53% dell’intero fatturato generato dagli acquisti in-app, stimato complessivamente in 17,7 milioni di dollari. Così nonostante il grande divario tra smartphone Android e iPhone nel mondo, su App Store Call of Duty Mobile ha fatturato 9,1 milioni di dollari, contro 8,3 milioni di dollari (47%) di Android e Google Pay Store.

Nella classifica dei paesi che più hanno contribuito al fatturato del gioco, in testa troviamo gli Stati Uniti con 7,6 milioni di dollari, il 43,1% del fatturato totale, seguiti dal Giappone con 2,4 milioni di dollari, il 13,7%, infine al terzo posto il Brasile con il 4,8% del totale pari a 848mila dollari.

Giorni intensi per gli appassionati di videogiochi e di Apple: oltre a Mario Kart Tour e Call of Duty Mobile, è arrivato anche l’abbonamento Apple Arcade per giocare su iPhone, iPad, Mac e Apple TV, il tutto sfruttando anche il joypad della nostra console preferita.