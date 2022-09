Call of Duty Warzone Mobile avrà partite con 120 giocatori

Call of Duty Warzone Mobile è pronto al debutto nel 2023. Che si tratterà di un Battle rosale non è notizie dell’ultima ora, ma adesso si conosce anche il numero di giocatori che potrà prendere parte ad un singolo incontro: ben 120.

Classi, armi, luoghi e combattimenti saranno familiari ai fan esistenti di Warzone. Il gioco supporterà un Battle Pass condiviso, funzionalità social e progressione sincronizzata con Modern Warfare II e Warzone 2.0, entrambi previsti per la fine del 2022. Il gioco di base sarà gratuito, dunque sarà basato sulle micro transazioni.

Activision non ha condiviso dettagli sulle microtransazioni di Warzone Mobile, ma probabilmente ci saranno acquisti in-game, come del resto è stato per Call of Duty: Mobile dal suo debutto nel 2019. Da allora lo studio ha guadagnato più di 1,5 miliardi di dollari su Android e iOS secondo SensorTower, e dunque non sembra esserci motivo per staccarsi dalla formula. Call of Duty: Mobile è stato scaricato più di 650 milioni di volte a livello globale.

C’è da dire che Call of Duty: Mobile potrebbe essere stato effettivamente un test, mentre Warzone Mobile sarà il gioco definitivo di Activision perché sarà parte integrante dell’intero ecosistema Call of Duty. Questa mossa sblocca la progressione condivisa, la socializzazione e i pagamenti cross platform.

Activision promette anche profonde opzioni di personalizzazione per il gioco portatile. Il gioco è in fase di sviluppo con l’input di più studi, tra cui Activision Shanghai, Beenox, Digital Legends e Solid State Studios. La pre-registrazione per Warzone Mobile è già attiva e disponibile su Google Play.