Amazon Alexa, come scegliere una voce maschile in italiano

Gli utenti italiani possono ora scegliere tra la voce originale di Alexa e una nuova opzione vocale. É possibile dire semplicemente “Alexa, cambia la tua voce” per scegliere tra la voce originale di Alexa o la nuova opzione vocale (una voce maschile).

In alternativa è possibile usare l’App Alexa per passare da un’opzione per la voce a un’altra.

Come cambiare la voce di Alexa

Basta aprire l’app Alexa, scegliere “Dispositivi”, selezionare “Tutti i dispositivi”, da qui selezionare il dispositivo desiderato, selezionare “Impostazioni” e, in Generale, selezionare “Voce di Alexa” e da qui, Voce desiderata.

Di default Amazon ha una voce femminile chiara e abbastanza fredda. È anche possibile attivare la Modalità Risposta breve, per far in modo che Alexa parli di meno, e Modalità Sottovoce per cambiare il tono in modo rale che, quando si ad ad Alexa sottovoce, anche lei (o lui) si rivolga a noi sussurrando.

Una opzione solo a pagamento permette inevece di imitare anche le voci di celebrità, consentendo di ricevere risposte da un personaggio famoso del mondo dello spettacolo e dello sport.

Tutte le parole di attivazione, ossia Alexa, Computer, Echo o Amazon, possono essere utilizzate con entrambe le opzioni vocali.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo con un elenco di numerose cose che è possibile chiedere ad Alexa usando la voce: le ultime news, impostare timer, sveglie e promemoria, controllare il meteo, aggiungere articoli alla lista della spesa, accendere le luci smart del salotto e altro ancora, tutto senza usare le mani.