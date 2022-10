Logitech svela Combo Touch, Slim Folio e Rugged Folio per iPad 2022

Logitech annuncia la disponibilità di Logitech Combo Touch, Slim Folio, Rugged Folio e anche della nuova Logitech Crayon per iPad 2022 di decima generazione. Combo Touch è la versatile custodia con tastiera removibile e trackpad integrato; Slim Folio offre invece una esperienza di digitazione confortevole grazie alla tastiera full-size; Rugged Folio è la più resistente delle tre grazie alla tecnologia proprietaria anti-urto.

Infine sarà a breve disponibile anche la nuova matita digitale Crayon, con tecnologia Apple Pencil, che offre precisione di pixel senza ritardi, punta intelligente dinamica e ricarica rapida tramite porta USB Type-C.

Logitech Combo Touch

Combo Touch è la custodia più versatile del costruttore, dotata di una tastiera retroilluminata removibile e di un cavalletto integrato che supporta quattro modalità di utilizzo, il tutto mantenendo iPad protetto. Mette a disposizione un trackpad che permette di utilizzare i comandi gestuali Multi-Touch, come lo scorrimento e il doppio clic. Si collega ad iPad tramite Smart Connector, eliminando la necessità di una batteria separata, di un interruttore di accensione e spegnimento e non richiede nemmeno l’accoppiamento Bluetooth.

Gli utenti possono digitare comodamente in modalità Type grazie a pulsanti ben distanziati, progettati per offrire sempre il rimbalzo perfetto, oppure mettere da parte la tastiera con il versatile sostegno e utilizzare la modalità Sketch, andare a mani libere in modalità View o semplicemente tenere in mano iPad per la modalità di lettura. Un supporto integrato progettato per funzionare sia con Logitech Crayon che con Apple Pencil permette di riporre lo stilo quando non viene utilizzato, in modo da averlo sempre a disposizione. Combo Touch è rifinita con tessuto di qualità facile da pulire e resistente anche dopo usi ripetuti.

Logitech Slim Folio

Con la nuova tastiera Slim Folio di Logitech è possibile scrivere comodamente ovunque. Grazie alla tastiera full-size, al design sottile e all’affidabile accoppiamento Bluetooth Low Energy, Slim Folio protegge iPad e permette allo stesso tempo di trasportarlo ovunque. Grazie ai tasti di scelta rapida, assenti nella cover Apple dedicata, è possibile accedere con un solo clic al controllo dei contenuti multimediali, alla luminosità dello schermo e altro ancora.

Slim Folio blocca iPad in un’angolazione ottimale per scrivere o disegnare e lo tiene fermo su qualsiasi superficie. Le due batterie a bottone sostituibili che alimentano la tastiera e il sistema di gestione intelligente dell’energia, permettono di usare Slim Folio fino a tre anni senza dover sostituire le batterie. Anche Slim Folio è realizzata con materiale di alta qualità, pensato per garantire la massima protezione di iPad, senza però appesantirlo. Inoltre anche Slim Folio ha un supporto integrato per Logitech Crayon o Apple Pencil.

Logitech Rugged Folio

Dotato di una tecnologia proprietaria anti-urto, Logitech Rugged Folio garantisce a iPad 2022 lo stesso grado di protezione dei dispositivi militari contro cadute accidentali o altri urti. Offre quattro modalità d’uso – digitare, disegnare, visualizzare e leggere – e un cavalletto regolabile di 40° in modo da trovare sempre e ovunque l’angolazione giusta per l’attività da svolgere. E’ dotato di molti tasti di scelta rapida per iPadOS, tra cui controlli multimediali, dettatura, cattura dello schermo e altro ancora, contribuendo a ottimizzare la produttività.

La tastiera si aggancia magneticamente e si collega immediatamente grazie alla tecnologia Smart Connector alimentandosi da iPad, così da non doverla ricaricare. Anche in questo caso è presente un robusto supporto per riporre Logitech Crayon o Apple Pencil quando non vengono utilizzati.

Logitech Crayon

Crayon può ora essere utilizzato con tutti i modelli di iPad rilasciati dal 2018 in poi, con iPadOS 12.2, tra cui iPad Pro 12,9 pollici (3a, 4a, 5a e 6a generazione), iPad Pro 11 pollici (2a, 3a e 4a generazione), iPad (6a, 7a, 8a, 9a e 10a generazione), iPad Air (3a, 4a e 5a generazione) e iPad Mini (5a generazione).

Realizzato con la tecnologia Apple Pencil, Crayon permette di scrivere e disegnare in modo naturale con precisione. La punta intelligente regola il peso del tratto in base alle dimensioni desiderate, semplicemente inclinando la punta, come una vera matita. Il collegamento con iPad è immediato: basta far scorrere l’interruttore on/off per iniziare a usarlo, senza bisogno di accoppiare il dispositivo. Inoltre, la tecnologia Palm Rejection consente di appoggiare il palmo della mano sullo schermo mentre si scrive o si disegna, senza interferire con il lavoro sullo schermo.

Ispirata alle matite da falegname, Crayon ha una forma piatta per non rotolare via quando viene appoggiata. Dotata di un indicatore luminoso del livello di carica che segnala la quantità di energia residua, Crayon si ricarica tramite USB-C e può essere utilizzata per un massimo di 7 ore con una sola carica.

Prezzi e disponibilità

Gli accessori per iPad 2022 Logitech Combo Touch e Slim Folio sono disponibili da ottobre 2022 sul sito web del costruttore e presso altri rivenditori globali, mentre Rugged Folio e Logitech Crayon saranno disponibili a partire da novembre 2022. Qui di seguito i prezzi al pubblico di listino:

Combo Touch: 184€

Slim Folio: 119€

Rugged Folio: 159€

Logitech Crayon: 79€

Tutti i prodotti Logitech sono disponibili nel negozio ufficiale del marchio a partire da questa pagina di Amazon.