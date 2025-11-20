Renault Trucks E-Tech, i camion elettrici con autonomia fino a 600 km

Renault Trucks ha presentato le nuove versioni del Renault Trucks E-Tech T: il Renault Trucks E-Tech T 585 e il modello E-Tech T 780, indicati come in grado di percorrere fino a 600 km con una singola ricarica. Progettati per soddisfare le esigenze specifiche degli autotrasportatori, il Renault Trucks E-Tech T 780 punta sull’autonomia e il Renault Trucks E-Tech T 585 sul carico utile, mentre il Renault Trucks E-Tech T 540 4×2 rimane dedicato alla distribuzione regionale.

L’aumento dell’autonomia dei modelli E-Tech T 780 e T 585 è stato ottenuto grazie all’integrazione di un asse elettrico. L’asse elettrico permette di raggruppare tutte le parti del gruppo motopropulsore (motori elettrici e trasmissione) nella parte posteriore del veicolo. Questa architettura libera spazio tra i longheroni per ospitare ulteriori pacchi batteria.

I modelli in questione sono dotati di batterie agli ioni di litio NCA (nichel, cobalto, alluminio) ad alta densità energetica, con un design a forma di L che si adatta al nuovo layout. Renault Trucks garantisce le prestazioni fino a otto anni oppure un milione di chilometri.

Il modello E-Tech T 585 vanta 585 kWh di capacità batteria e autonomia fino a 460 km con una singola ricarica, oltre che il carico utile più elevato della gamma. Invece la versione E-Tech T 780 vanta capacità batteria di 780 kWh e autonomia fino a 600 km.

Entrambi i modelli sono compatibili con stazioni di ricarica dotate del sistema Megawatt Charging System (MCS) fino a 720 kW, che consente di ottenere fino a 350 km di autonomia in una pausa di 45 minuti. Possono anche essere ricaricati in deposito con lo standard CCS (fino a 350 kW). Parallelamente, Renault Trucks ha aggiornato il modello attuale E-Tech T 540 4×2, ora indicato come capace di percorrere fino a 450 km con una singola ricarica.

Manovrabilità e carico utile ottimizzato

Progettate per le lunghe distanze, le versioni trattore 6×2 Renault Trucks E-Tech T 585 e T 780 sono dotate di sospensioni pneumatiche integrate, che promettono comfort di guida e maggiore manovrabilità nelle operazioni di attracco. Secondo il produttore , la manovrabilità è paragonabile a quella di un trattore 4×2. L’asse leggero, sterzante e sollevabile protegge gli pneumatici nei viaggi di ritorno a basso carico. Renault Trucks E-Tech T 585 vanta un carico utile fino a 28 tonnellate.

Tra i servizi offerti dal produttore: Optifleet per gestione della flotta, pianificazione percorsi, monitoraggio in tempo reale, analisi prestazioni e gestione ricariche, Serenity Pack un contratto specifico per la mobilità elettrica con monitoraggio avanzato e assistenza personalizzata nel primo anno.

Driver App per consentire ai conducenti di monitorare lo stato di ricarica e precondizionare cabina e batterie a distanza), E-Tech Programme consulenza dedicata con strumenti avanzati per analisi flotta, percorsi, capacità energetica del sito, simulazioni autonomia e risparmio CO₂).

