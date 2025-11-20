Offerte Black Friday sui NAS TerraMaster, risparmiate fino al 30%

Migliorare la gestione dei dati e l’organizzazione dei backup è possibile affidandosi a un NAS, e se non sapete da dove partire allora date uno sguardo alle offerte Black Friday attualmente in corso su alcuni modelli TerraMaster in vendita su Amazon, perché per l’occasione ve li potete portate a casa risparmiando fino al 30% del normale prezzo di listino.

Sono diversi i NAS a due o quattro alloggiamenti in sconto, come le serie F2-425, F2-424, F4-424 Pro, F2-425 Plus e F4-425 Plus che permettono appunto di creare uno spazio centralizzato in cui archiviare documenti, foto, video e progetti.

Sono soprattutto utili quando si vuole passare da un sistema dispersivo fatto di dischi esterni e cartelle sparse qua e là a una gestione più ordinata e accessibile da tutti i dispositivi. Grazie alla presenza di più alloggiamenti per altro torna utile ad esempio quando i dati crescono e bisogna espandere la capacità senza tuttavia dover cambiare sistema.

Chi lavora con file pesanti può invece puntare a modelli di fascia superiore come l’F4-424 Max che, grazie alla maggiore velocità, aiutano a ridurre i tempi morti.

Oltre ai NAS trovate in offerta prodotti come il contenitore esterno D4-320 che permette di aggiungere capacità in modo rapido, magari per gestire librerie multimediali o volumi di backup che crescono di mese in mese. La struttura a 4 alloggiamenti permette di usare il dispositivo come estensione del proprio sistema, e lo stesso vale per il D1 SSD Plus, che offre invece un modo ancora più semplice per sfruttare un SSD NVMe ad alte prestazioni in mobilità, il che è parecchio utile soprattutto per chi lavora con video e fotografie.

La promozione

Le offerte resteranno valide per pochi giorni salvo esaurimento anticipato delle scorte disponibili nei magazzini.

Qui di seguito l’elenco dei migliori sconti attualmente in corso su Amazon:

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale Offerte | offerte OltreTech).