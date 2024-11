Black Friday, le casse House Of Marley Get Together costano solo 129€

Pubblicità

Retrò, minimaliste, distintive ed ecologiche. Sono le casse House Of Marley Get Together che vengono oggi scontate al minimo, in occasione del Black Friday: solo 129 euro (invece di 199 €).

Stiamo parlando di un prodotto che si ispira al grande musicista giamaicano al quale si richiamano per aspetti come il design legato alla tradizione semplice ma vera del popolo del paese dell’America caraibica e per il fatto che, come accennato, sono realizzate in materiali che come Bambù “responsabile” (quindi frutto di riciclo) e tessuto riciclato.

Hanno anche un design moderno, perfetto per ogni ambiente, in particolare per una sala o una libreria.

Tecnicamente offrono una connessione Bluetooth 5.0, hanno un doppio driver, uno con la potenza di 15W e due tweeter da 5W per una musica dettagliata e raffinata. Hanno anche una connessione AUX e RCA per passare rapidamente tra i dispositivi e ottenere un audio versatile; potremo quindi collegare ad essi anche dispositivi privi di connessione wireless.

Una peculiarità è nell’alimentazione. Una cassa deve essere collegata permanentemente alla corrente elettrica, l’altra ha una batteria ricaricabile. Questo significa che potremo portare la cassa con noi e per ascoltare la musica senza essere vicini ad una presa di corrente. L’autonomia è di 25 ore.

Questi casse costerebbero 199€, ma Amazon per il Black Friday le pagate 129 €.