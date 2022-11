Cane robot con alimentazione solare a soli 13,25 €

Da qualche tempo si parla di cani-robot, strumenti potenti e dalle eccezionali capacità che in un futuro non troppo lontano potremmo davvero veder circolare nelle strade delle nostre città. Nel frattempo potete giocare con la piccola replica di Xiaomi in sconto a 13,25 €.

A chi assomiglia

Si chiama Xiaomi Alpha 2059 ed è in tutto e per tutto simile, almeno nell’aspetto, allo Spot di Boston Dynamics, un cane-robot che come dicevamo è balzato più volte agli onori della cronaca per quel che promette.

Per un certo periodo la polizia di New York l’ha usato come assistente per il pattugliamento e nei primi mesi di pandemia di COVID è stato usato per portare assistenza alle persone colpite dal virus.

Sono robot di tecnologia avanzatissima, capaci di movimenti impensabili, e che vengono anche impiegati per le missioni di guerra.

Diverse aziende ci stanno lavorando e la stessa Xiaomi ha il suo CyberDog.

Il giocattolo

L’Alpha 2059 in promozione non è nulla di tutto questo, ma una semplice replica in miniatura (misura circa 12 x 7,5 x 6 centimetri) con cui giocare e divertirsi. E’ costruito in plastica ABS, pesa appena 80 grammi ed è alimentato da una batteria che si ricarica anche tramite energia solare grazie al pannello incorporato sul dorso dell’automa.

Parte del divertimento è dato anche dal fatto che arriva a casa completamente smontato, e seguendo le istruzioni il destinatario – che sia un ragazzino o un adulto affascinato da queste cose – potrà assemblarlo pezzo dopo pezzo, scoprendo come funziona il meccanismo.

La promozione

Chi intende acquistarlo come dicevamo al momento lo può trovare in offerta online: invece di 28,20 € è infatti attivo uno sconto pari al 53% che permette di acquistarlo per 13,25 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.