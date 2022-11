Il MagSafe Duo usato come una sorta di canna da pesca per recuperare un iPhone

L’alimentatore Duo MagSafe è utile per ricaricare comodamente i modelli compatibili di iPhone e Apple Watch, la custodia di ricarica wireless per AirPods e altri dispositivi certificati Qi: basta appoggiarli sull’alimentatore. Si ripiega comodamente, ed è possiible portarlo facilmente in borsa.

C’è un utilizzo al quale neanche Apple ha probabilmente pensato: come “canna da pesca magnetica” per recuperare un iPhone caduto tra le doghe del pavimento di un bar.

È quanto capitato allo youtuber David Cogen che ha visto cadere il suo iPhone 14 sotto le assi del pavimento di un locale. Dopo vari tentativi, l’unico modo che ha funzionato è pescare il telefono con il suo caricatore come si può vedere in questo video.

My brand new @apple iPhone 14 Plus fell through the floorboards of a bar 🤦‍♂️⁠

⁠

Huge thanks to @dunnadidit for filming the endeavor and @ryan_kao for trying so hard to help me 🙏 pic.twitter.com/5QlkOov3gD

— David Cogen (@theunlockr) November 3, 2022