Niente più cane-robot Spot per la polizia di New York

I poliziotti del New York City Police Department non avranno più il cane-robot al loro fianco. Il contratto di locazione che il più grande dipartimento di polizia cittadino degli Stati Uniti d’America aveva stretto con la Boston Dynamics è stato annullato il 22 aprile, appena prima del rinnovo che, al costo di 94.000 dollari, avrebbe permesso alle forze dell’ordine di assicurare l’ordine e reprimere il crimine all’interno della città di New York con l’aiuto di Spot, un automa dalle sembianze canine che fino a quel momento li aveva accompagnati per le strade della città.

Questo robot quadrupede come dicevamo è stato realizzato dalla Boston Dynamics, una società di ingegneria e robotica che è stata acquisita da Google nel 2013. Meglio conosciuto come “BigDog”, è stato inizialmente progettato per l’esercito statunitense con il finanziamento del DARPA, e per il DI-Guy, un software molto realistico per la simulazione umana: lo scorso anno, nella fase più critica dell’emergenza pandemica, è stato largamente impiegato anche dagli operatori sanitari del Brigham and Women’s Hospital per il triage in remoto, permettondo così all’ospedale di valutare caso per caso senza entrarci fisicamente in contatto.

Quello che viene più diffusamente considerato il primo dipartimento di polizia “moderno” americano lo ha messo al fianco delle forze dell’ordine per più di un anno, schierandolo in diverse scene del crimine e in alcune situazioni in cui erano presenti degli ostaggi. Tuttavia le numerose critiche ricevute dai cittadini hanno fatto propendere il dipartimento per l’abbandono del compagno robot: residenti e politici hanno infatti preso di mira quello che la polizia chiamava “Digidog” «usandolo impropriamente per alimentare le discussioni riguardanti la razza e la sorveglianza».

Lo ha spiegato il vice commissario del NYPD per l’intelligence e l’antiterrorismo John Miller ai microfoni del New York Times, confermando che il contratto di locazione è stato annullato. Le forze dell’ordine continueranno a testarlo fino alla scadenza del contratto, prevista per agosto, e poi restituiranno i robot alla Boston Dynamics. «Molte persone hanno sollevato le loro preoccupazioni per quanto riguarda la privacy» ha commentato Bill Neidhardt, portavoce del sindaco Bill de Blasio. «Sono contento che Digidog sia stato tolto dalle fila della polizia: è una macchina inquietante, alienante e trasmette un messaggio chiaramente sbagliato».