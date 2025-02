Cannocchiale tascabile 8x, zooma anche su smartphone per solo 1 €

Pubblicità

Il vostro smartphone non ha un teleobiettivo? Approfittando dell’offerta in corso con appena 1 € non solo lo otterrete, ma vi munirete di un pratico cannocchiale per guardare un po’ più da vicino il mondo che vi circonda.

Prima di tutto, è altamente tascabile: è lungo appena 9 centimetri e ha un diametro di 3 centimetri, perciò ve lo portate ovunque e all’occorrenza lo tirate fuori per seguire il volo di un uccello, leggere quel cartello in fondo alla via e sbirciare qua e là paesaggi e monumenti ogni volta che ne avete l’occasione.

Lo zoom è pari a un 8x e c’è di più: la lente ha un diametro oculuare di 3.5 mm, più che sufficiente per poterla accostare alla fotocamera del telefono e ottenere così un teleobiettivo per scattare foto e registrare video da una nuova prospettiva.

Tenete comunque presente che per la messa a fuoco la distanza minima è di 3 metri, quindi non potrete usarlo per ingrandire soggetti nelle immediate vicinanze, mentre otterrete un efficace strumento per poter guardare nel dettaglio cose che, a occhio nudo, risulterebbero sfocate o meno visibili.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa meno di 1 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

