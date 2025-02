Magsafe e supporto magnetico A2C per agganciare iPhone ovunque

Pubblicità

In genere con iPhone si utilizzano due tipi di sostegni: quello da scrivania, per mantenere lo schermo sollevato e sempre in vista per notifiche e videochiamate, e uno per averlo sott’occhio mentre si guida l’automobile, molto comodo per rispondere al volo ad una telefonata e per orientarsi tramite le mappe GPS.

Per queste due categorie esistono svariati modelli che si adattano ad esigenze specifiche (motivo per cui la nostra redazione ha stilato due rispettive guide ai migliori modelli che potete spulciare cliccando sui link allegati qui sopra).

Ad esse ci sentiamo tuttavia di aggiungere una terza categoria che rappresenta un po’ una via di mezzo tra i due mondi perché sostanzialmente permette di sostenere il telefono in tutte quelle altre situazioni che non prevedono necessariamente un’automobile o una scrivania: il supporto magnetico.

Quando può far comodo

Il modello A2C di cui vi parliamo oggi e la sua variante APPS2Car permettono sostanzialmente di fissare saldamente lo smartphone a tutte le superfici metalliche che sono intorno a voi.

Non solo quella metallica che potrebbe trovarsi nel cruscotto della macchina o alla cassettiera in ferro dell’ufficio (tanto per trovare un suo impiego anche come versione alternativa ai supporti da scrivania e per auto), ma anche:

in cucina : al frigorifero oppure alla barra di supporto che potreste avere sotto i pensili, o a quella dove appendete mestoli e altri strumenti, per seguire le ricette;

: al frigorifero oppure alla barra di supporto che potreste avere sotto i pensili, o a quella dove appendete mestoli e altri strumenti, per seguire le ricette; in palestra : alle strutture metalliche dei vari attrezzi, per registrare le proprie prestazioni o leggere gli appunti sugli esercizi da fare;

: alle strutture metalliche dei vari attrezzi, per registrare le proprie prestazioni o leggere gli appunti sugli esercizi da fare; in garage e laboratori : pensiamo a pannelli di metallo, banchi di lavoro, o altre parti che potrebbero essere utili ad un meccanico che desidera leggere comodamente le istruzioni sul telefono continuando ad armeggiare con gli attrezzi;

: pensiamo a pannelli di metallo, banchi di lavoro, o altre parti che potrebbero essere utili ad un meccanico che desidera leggere comodamente le istruzioni sul telefono continuando ad armeggiare con gli attrezzi; in viaggio : su tutte quelle superfici metalliche che troviamo nei sedili dei treni, in metro, o perfino sul manubrio della bicicletta, per accedere a tutte le app di intrattenimento o di navigazione;

: su tutte quelle superfici metalliche che troviamo nei sedili dei treni, in metro, o perfino sul manubrio della bicicletta, per accedere a tutte le app di intrattenimento o di navigazione; al supermercato : sul carrello della spesa, per tenere d’occhio la lista delle cose da comprare;

: sul carrello della spesa, per tenere d’occhio la lista delle cose da comprare; in lavanderia : sullo stendino, per continuare ad ascoltare i propri podcast e audiolibri preferiti mentre sistemate la biancheria;

: sullo stendino, per continuare ad ascoltare i propri podcast e audiolibri preferiti mentre sistemate la biancheria; in bagno : al profilo della doccia o dello specchio, per ascoltare la musica o leggere le notizie mentre vi lavate i denti;

: al profilo della doccia o dello specchio, per ascoltare la musica o leggere le notizie mentre vi lavate i denti; in camera : al telaio del letto o alla maniglia dell’armadio, per app di lettura e svago;

: al telaio del letto o alla maniglia dell’armadio, per app di lettura e svago; in vacanza: al carrello del golf, come suggeriscono le immagini pubblicitarie del prodotto, ma anche al palo dell’ombrellone, per tenerlo lontano dalla sabbia senza smettere di usarlo per musica e telefonate in vivacoce.

Questi sono soltanto alcuni esempi di situazioni in cui luoghi, superfici ed applicazioni possono trovare ampio beneficio in un supporto del genere. Ma basta che vi guardate intorno per farvi un’idea di dove potreste appendere il telefono per poterlo usare comodamente senza mani.

il MagSafe: A2C

Il modello A2C è il più performante dei due supporti magnetici perché offre anche il sistema MagSafe per agganciare il telefono con estrema facilità. Questo ovviamente comporta una compatibilità limitata ai soli iPhone dotati di questa nuova tecnologia (ovvero dalla Serie 12 in poi escluso iPhone 16e), tuttavia acquistando un apposito anello metallico (ve ne segnaliamo uno nel capitolo dedicato all’acquisto, ma in commercio se ne trovano tanti altri) da interporre tra telefono e custodia, potrete usare questo supporto anche con iPhone più vecchi o persino smartphone Android.

È il più compatto delle due soluzioni che vi proponiamo (misura circa 5,8 x 5 x 2,8 centimetri, per un peso di circa 110 grammi nonostante la solida struttura in lega di alluminio) ed utilizza 4 magneti al neodimio N54 per incollare saldamente il supporto alle superfici metalliche.

Tra gli altri vantaggi di questo supporto segnaliamo l’assenza di coperture per fotocamere, porte e pulsanti che consentono un completo utilizzo del telefono, e la sfera con rotazione a 360 gradi per inclinare facilmente lo schermo nella direzione desiderata.

L’alternativa universale: APPS2Car

Il modello APPS2Car è molto simile come approccio (per agganciarsi alle superfici di metallo usa 6 magneti al neodimio N52) ma, oltre ad essere leggermente più ingombrante (circa 2 centimetri in più per lato) anziché fissare i telefoni tramite MagSafe incorpora una più tradizionale morsa estensibile.

Questo significa larga compatibilità con tanti altri telefoni, senza bisogno di acquistare a parte un anello metallico.

Nello specifico la morsa ha un’apertura massima di 8,4 centimetri perciò è in grado di abbracciare e sostenere telefoni con schermi che vanno dai 4,7 pollici ai 6,5 pollici.

Dove comprare

Questi supporti sono entrambi in vendita su Amazon: il supporto A2C (la versione MagSafe) costa 21,99 €.

Se vi serve un anello magnetico per usare questo supporto anche con altri telefoni senza MagSafe, in commercio se ne trovano diversi: per esempio quelli di Ugreen vengono venduti in coppia a 9,99 €.

Se invece preferite il modello APPS2Car (con morsa universale), costa 19,99 €.

