Canon lancia il 24mm e il 15-30mm, grandangolari per la serie RF

Canon ha annunciato due nuovi obiettivi grandangolari con innesto RF Full Frame: si tratta dell’RF 24mm F1.8 MACRO IS STM, un obiettivo a lunghezza focale fissa piuttosto leggero e dell’RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM, un obiettivo zoom ultra grandangolare. Entrambi gli obiettivi sono dotati di tecnologie ottiche avanzate e elevata maneggevolezza, in modo da assicurare immagini nitide e di elevata qualità anche durante le riprese in movimento.

Canon RF 24mm F1.8 MACRO IS STM

Questo obiettivo a lunghezza focale fissa grandangolare da 24 mm, compatto e versatile, risulta luminoso e stabilizzato anche in condizioni di scarsa luminosità, grazie all’apertura massima f/1.8 e al design circolare a 9 lamelle.

Con un peso di soli 270 g e dotato di un motore di messa a fuoco STM, è ottimo per i fotografi di viaggio e di paesaggio che sono sempre in movimento. Ha una distanza minima di messa a fuoco di 14 cm (ingrandimento di 0,5x) e monta una ghiera di controllo obiettivo personalizzabile che permette di regolare con precisione l’apertura ISO e commutare facilmente tra le modalità AF. Inoltre, la ghiera di messa a fuoco dedicata assicura il massimo controllo durante la messa a fuoco manuale.

Con 11 elementi in 9 gruppi, quest’ottica utilizza il rivestimento Super Spectra per prevenire ghosting e flare. Si può usare anche nei video grazie allo stabilizzatore ottico d’immagine a 5 stop che può raggiungere 6.5 stop di IS in abbinamento alle fotocamere EOS R dotate di stabilizzatore d’immagine integrato nel corpo macchina.

Quando utilizzato con una fotocamera dotata di sensore APS-C, questo obiettivo offre una lunghezza focale effettiva equivalente 35 mm.

Sarà in vendita a partire da agosto al prezzo di 789,99 euro.

Canon RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM

L’escursione focale di questo obiettivo è molto comoda per la fotografia di viaggio e paesaggistica ma anche per i vlog. E’ dotato di uno stabilizzatore ottico d’immagine da 5.5 stop che consente tempi di esposizione più lunghi per scattare a mano libera e quando utilizzato in abbinamento con una fotocamera EOS R dotata di stabilizzatore d’immagine integrato nel corpo macchina, può raggiungere fino a 7 stop di IS per realizzare video e foto stabili.

Pesa solo 390 g e offre un design robusto e compatto. Può mettere velocemente a fuoco i soggetti in rapido movimento grazie al motore di messa a fuoco STM di tipo lineare. E grazie all’ingrandimento 0,52x è versatile anche in ottica macro.

Sarà in vendita a partire da settembre al prezzo di 729,99 euro.

Bonus: SELPHY CP1500

Canon ha annunciato anche questa nuova stampante istantanea a sublimazione d’inchiostro compatta. Offre la stampa diretta da scheda SD, stampa anche tramite computer con connessione USB e dallo smartphone tramite codice QR. Oltre al peso ridotto e alla velocità di stampa maggiore rispetto al modello CP1300 (circa 41 secondi per una stampa in formato postcard 100x148mm), può stampare motivi, loghi e codici QR direttamente sulla fotografia che viene selezionata, creando così materiale promozionale e applicazioni B2B in un lampo.

Sarà in vendita a partire da ottobre al prezzo di 149,99 euro.