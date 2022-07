La musica degli allenatori di Technogym arriva su Apple Music

Su Apple Music è arrivato What Makes Us Move!, il primo canale musicale di Technogym, l’azienda di Cesena fondata nell’83 e conosciuta in tutto il mondo per la produzione di attrezzi per lo sport e il tempo libero. L’obiettivo è quello di «dare il giusto tono e ritmo» agli allenamenti: così, ogni mese vengono pubblicate nuove ed «eclettiche playlist curate dai Talent Trainer dell’azienda.

Gli utenti che vi faranno affidamento potranno così tenersi motivati con le hit mentre ci si allena nell’ecosistema di Technogym. Grazie all’unione delle forze con Apple è praticamente possibile accedere al canale direttamente da Apple Music. Scrive l’azienda in un comunicato stampa:

Nessuno meglio dei nostri trainer sa come dare il giusto ritmo al tuo prossimo allenamento. Ogni mese su Apple Music potrai ascoltare nuove playlist pensate per te da Patrick, Deena, Harry, India, Steph e Meghan. Dall’house all’hip-hop, dall’afro-beat all’EDM, dall’easy pop all’hard rock.

Nel momento in cui scriviamo sono presenti 6 playlist e ciascuna elenca dai 15 ai 20 brani, con una media di circa un’ora e mezza di intrattenimento per gli allenamenti: ad esempio in Body Temple, curata da Meghan Hayden, la descrizione dice: «Se ti senti teso, rigido o disconnesso da te stesso, questa playlist ti aiuterà a rilassarti. Sentiti di nuovo integro con questa gamma di ritmi orientali e ispirati al Bengala. Il tuo corpo è il tuo tempio, onoralo sempre».

La playlist Fast Feet, di Deena Pierce, invece è progettata per fornire la giusta motivazione per gli intervalli o le corse lunghe, mentre con Smooth Ride, India Bailey propone un mix di classici House e Pop, per gestire qualsiasi lezione di ciclismo dall’inizio alla fine con un atteggiamento positivo: il suo motto è “Lavorare sodo, giocare duro”.

Quella di Patrick Frost, Positive Vibration, è invece una playlist «dinamica, appassionata e motivazionale» che miscela una gamma di brani della vecchia e della nuova scuola per accendere l’energia e aiutare l’utente in qualsiasi lezione di cardio o di forza. Completano la lista Sweat It Out curata da Harry Sellers e Megan Mood di Steph Nieman, con brani che vanno da Kanye West a DMX, scelti appositamente per rimanere concentrati negli allenamenti più intensi.

Chi vuole può accedere al canale musicale What Makes Us Move! di Technogym cliccando qui.