Sony presenta Z9K, il TV Mini LED 8K con Google a bordo

Sony ha annunciato oggi le date di lancio europee dei nuovi televisori Z9K, alimentati dal processore Cognitive Processor XR.

Si tratta di TV con display Mini LED di ultima generazione, in grado di offrire ottima luminosità e alta gamma dinamica. Con l’upscaling XR 8K, inoltre, la qualità dell’intrattenimento sfiora quella originale del formato 8K, indipendentemente dai contenuti o dalle sorgenti. Al loro interno, le nuove TV integrano il Cognitive Processor XR di Sony per elaborare grandi quantità di dati e ricreare in modo intelligente le texture e i dettagli persi.

Si tratta anche di una Google TV, e grazie al pulsante vocale sul telecomando puoi sarò possibile impostare e controllare il TV senza telecomando. L’utente potrà chiedere a Google un titolo, cercare per genere e ricevere consigli personalizzati dicendo “Ok, Google, cosa mi consigli di guardare?”. Ancora si possono ricevere risposte sullo schermo, controllare dispositivi smart e altro ancora, come su qualsiasi altra Google TV.

A livello sonoro, le TV si fregiano della tecnologia Acoustic Multi-Audio messa a punto da Sony fa combaciare la posizione del suono con le immagini sullo schermo. Il modello Z9K offre nuove funzioni, come la Netflix Adaptive Calibrated Mode che regola l’elaborazione delle immagini in base alla luce ambiente in modo che film e serie TV vengano riprodotti proprio come sono stati pensati.

Anche la nuova BRAVIA CORE Calibrated Mode di Sony regola in automatico la qualità delle immagini sullo schermo per renderle più fedeli all’idea originaria. I televisori BRAVIA XR supporteranno inoltre due esclusive funzioni PS5 per essere ufficialmente “Perfect for PlayStation®5”: Auto HDR Tone Mapping e Auto Genre Picture Mode.

Queste nuove TV riconosceranno, inoltre, il punto esatto in cui sono seduti gli spettatori nella stanza per ottimizzare di conseguenza le immagini e il suono.

Sony si è applicata anche nel programma ambientale globale “Road to Zero”, per azzerare entro il 2050 la propria impronta ecologica. In quest’ottica, la gamma di TV 2022 è realizzata con un elevato contenuto di SORPLAS, una speciale plastica riciclata sviluppata da Sony.

Per ulteriori notizie su questa nuova serie di TV il link da seguire è direttamente questo. mentre per leggere tutte le novità dal mondo Sony non vi resta che cliccare direttamente su questo link.