Canon PowerShot V10 è il genio compatto delle videocamere social

Canon svela la sua videocamera PowerShot V10, che offre un’esperienza completa e intuitiva, progettata per coloro che vogliono viaggiare leggeri senza sacrificare la qualità. Si tratta di una all-in-one che pesa solo 211 grammi e ha un design compatto e tascabile.

La prima caratteristica che salta all’occhio riguarda l’estetica. Il nuovo corpo verticale rappresenta un’innovazione nel design Canon, ed è studiato per incrementare la portabilità, rendendo però l’impugnatura confortevole durante le riprese. Non è la prima camera della società, comunque, con design atipico.

Funzionalità di Canon PowerShot V10

PowerShot V10 è dotata di un ampio sensore CMOS da 1 pollice, che permette di registrare in 4K, potendo creare un’atmosfera cinematografica sfruttare i 14 filtri colore inclusi e la modalità Smooth Skin. La modalità Movie Digital IS è studiata, invece, per le riprese video a mano libera, riducendo le vibrazioni della fotocamera per ottenere filmati più nitidi e dettagliati.

Ovviamente, PowerShot V10 è una periferica che abbraccia i social, potendo registrare video in entrambi gli orientamenti, così da pubblicarli al meglio sulle varie piattaforme, registrando fino a un’ora di video ininterrotto. Propone anche la funzione Auto Level che consente di creare video con un orizzonte livellato, riducendo il tempo necessario per la post-produzione.

Oltre alla qualità video, PowerShot V10 è dotata di due microfoni stereo per i commenti audio e un terzo microfono per ridurre il rumore di fondo. Inoltre, il kit avanzato include un antivento opzionale per migliorare ulteriormente la qualità audio durante le riprese all’esterno.

La camera è racchiusa in un corpo compatto, che permette di utilizzarla con una sola mano, anche grazie al suo schermo LCD touchscreen da 2,0 pollici che può essere ruotato in avanti, perfetto per le riprese a se stessi.

Caratteristiche principali

Corpo verticale compatto e leggero

Lunghezza focale grandangolare 6,6 mm (le lunghezze focali equivalenti 35 mm sono 18 mm per le riprese fotografiche e 19 mm in modalità video), apertura massima f/2.8

Registrazione video in 4K UHD a 29,97/25,00 fps e Full HD a 59,94/50,00 fps Face-tracking AF

Modalità di ripresa video Smooth Skin

Grandi microfoni stereo

Schermo orientabile

Supporto integrato (facilmente orientabile fino a 30 gradi)

14 filtri colore

14 filtri colore Riprese fotografiche JPG, equivalente a Scene Intelligent Auto

Connettività: Wi-Fi, Bluetooth, Webcam [UVC/UAC]

Companion app

Grazie alla companion app Canon, PowerShot V10 offre un facile trasferimento dei video da fotocamera a smartphone o tablet tramite connessione Wi-Fi. A livello di connettività propone anche porte HDMI e USB, così da facilitare ulteriormente il trasferimento dei file a computer desktop e notebook; non solo, può all’occorrenza trasformarsi in una webcam.

Ancora, offre funzionalità di live streaming per condividere i contenuti direttamente dalla fotocamera con il pubblico, offrendo la possibilità di trasmettere in diretta con propri follower attraverso le opzioni di menu dedicate per il live streaming su piattaforme come YouTube e Facebook.

Canon PowerShot V10, prezzo e disponibilità

Canon PowerShot V10 è disponibile in due pacchetti diversi. Il pacchetto standard include cavo di alimentazione, custodia morbida, copriobiettivo, cinghia da polso ed è disponibile al prezzo di € 489,99. Il pacchetto avanzato, realizzato in collaborazione con SmallRig, include un cage per montare una luce circolare o sostenere un microfono esterno e viene proposto al prezzo di € 529,99. Tutti i prodotti Canon su Amazon li trovate direttamente a questo indirizzo.

