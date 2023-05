Nei fast food Wendy’s i chatbot con l’AI al posto dei dipendenti per ordinare

La catena di fast food statunitense Wendy’s ha deciso di sfruttare chatbot supportati dall’intelligenza artificiale al posto dei dipendenti nelle colonnine che consentono agli utenti di avvicinarsi con l’auto ed effettuare gli ordini.

“Sono efficienti alla stregua dei migliori addetti all’assistenza clienti, probabilmente anche mediamente più bravi”, ha riferito il CIO Kevin Vasconi al Wall Street Journal. Dopo che i primi test si sono rivelati efficaci, la quinta catena di fast food più grande negli USA comincerà dal prossimo mese a offrire i chatbot con AI per prendere gli ordini quando ci si reca al drive-thru per ordinare.

L’azienda riferisce di avere collaborato con Google su una serie di scenari e specifici strumenti di machine learning e AI, e ora intende estendere questa partnership avviando la distribuzione di un Large Language Model (LLM) per l’IA generativa costruito sulla Vertex AI di Big G, piattaforma di machine learning (ML) che consente di addestrare ed eseguire il deployment di modelli di machine learning e applicazioni, sfruttando modelli addestrati tenendo conto di ordini e le varie possibili problematiche.

L’idea di sostituire gli uomini nei drive-thru non è nuova e tempo addietro anche McDonald’s ha sperimentato la possibilità di sostituire il personale con robot. Tra i vantaggi, a quanto pare ci sono meno problemi con ordini sbagliati (patatine mancanti, bevande sbagliate, ingredienti non eliminati, ecc.).

Combinando flussi di lavoro di data engineering, data science e progettazione di ML, Vertex AI è a quanto pare in grado di “comprendere” un menu, inclusi lo slang di strada per alcuni ordini; è anche in grado di conversare con il cliente e tenere conto di problemi facendo domande e chiedendo conferme.

Uno specifico test pilota di Wendy’s si svolgerà a Columbus (Ohio) il prossimo mese e si prevede che in molti non si renderanno conto di stare parlando con un chatbot. Dopo ulteriori fasi di test, l’azienda prevede l’arrivo di questi sistemi in altre località.

Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet