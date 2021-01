Cappello invernale con microfono e cuffie Bluetooth incorporate scontato a 10,99 euro

Gli AirPods saranno pure comodi e performanti, ma quando c’è di mezzo il freddo può far comodo un cappello come quello di Seenlast che al momento, grazie ad un codice sconto, comprate per soli 10,99 euro. Al costo di quel che spendereste per comprare un comune cappello di lana ve ne portate invece a casa uno che ha dentro cuffie e microfono Bluetooth, ovvero tutto quel che serve per poter ascoltare la musica e per gestire le telefonate senza dover indossare altro.

D’altronde l’avanzare dell’inverno impone anche ai nativi digitali di utilizzare guanti e cappelli in lana. Questi oggetti, nel quotidiano, spesso possono risultare di intralcio all’utilizzo di smartphone, tablet o di auricolari per ascolto di musica e conversazioni telefoniche. Il cappello con cuffie Bluetooth di Seenlast, invece, risolve questo inghippo perché come detto, incorpora cuffie e microfono.

E’ realizzato in materiale poliestere all’interno e acrilico all’esterno, offrendo così calore e comfort grazie anche all’elevata elasticità. Per forma e colore (grigio) viene considerato un prodotto unisex, a cui come detto non manca la tecnologia. Su un lato ci sono i pulsanti che permettono di gestire la riproduzione musicale e di regolare il livello del volume, ben nascosti al di sotto di un’anonima targhetta in pelle.

Le cuffie si trovano all’interno e possono essere facilmente rimosse in modo tale da consentire il lavaggio del cappello in lavatrice. Come detto c’è anche un microfono che permette di gestire le telefonate in cuffia senza dover avvicinare lo smartphone all’orecchio, che può invece restare tranquillamente in tasca.

Utilizza il Bluetooth 5.0 per assicurare la migliore trasmissione del segnale attualmente disponibile in commercio e al contempo offrire bassi consumi, potendo così miniaturizzare la batteria che alimenta tutto il sistema. Dentro cen’è una che si ricarica in circa un’ora e mezza e promette fino a 8 ore di utilizzo oppure oltre 60 in standby.

Questo cappello è in vendita su Amazon per 20 euro ma se al momento inserite il codice ASDP2FB8 nel carrello, prima dell’acquisto, ottenete uno sconto di 9 euro. Perciò lo pagate 10,99 euro e se siete abbonati Prime la spedizione è pure gratuita.