I migliori caricabatterie wireless per iPhone di fine 2019

Apple ormai da diverso tempo sta proponendo la ricarica wireless per tutti i suoi dispositivi. Tutti gli ultimi iPhone da iPhone X in avanti fino ad iPhone 11 Pro hanno questa caratteristica e ora anche gli Airpods 2 e gli Airpods Pro hanno la stessa caratteristica. Come noto ormai da tempo Apple ha cancellato ufficialmente il progetto AirPower, la base di ricarica wireless che prometteva di caricare contemporaneamente iPhone, Apple Watch e AirPods, e quindi si deve ricorrere alle terze parti.

I motivi per acquistare un pad di ricarica wireless sono evidenti. Grazie a queste “piattaforme” non è necessario ricorrere a cavi e hub di ricarica. Anche se si perde di velocità, si ha il vantaggio di ridurre il disordine. Quando si acquista si deve stare attenti a quel che si acquista perché molti dispositivi non hanno compatibilità con la tecnologia Apple che permette ai telefoni di assorbire fino a 7,5W. Quelli indicati qui di seguito sono tutti compatibili con questa funzione.

Caricabatterie Spigen

Minimale nel design, la base tonda di Spigen permette una ricarica veloce fino a 10W per dispositivi compatibili con la tecnologia Quick Charge e per quanto riguarda iPhone arriva a 7,5W. Consigliata, dunque, a chi dispone, oltre agli ultimi terminali della Mela, anche dispositivi Android dotati di supporto alla ricarica veloce, come Samsung Galaxy S8. Il design è stilisticamente minimale con una superficie che imita la pelle. Spigen è nota per produrre dispositivi e accessori a basso costo ma con un elevato rapporto tra qualità e prezzo. Al momento in cui scriviamo grazie ad un codice BLACKFWL che lo sconta di 10 euro, è probabilmente il più economico caricabatterie da 7,5W in commercio

Caricabatterie e stand di Lecone

Lecone non è un marchio molto noto, ma i suoi supporti da scrivania sono ottimi così come valido è questo supporto da scrivania con caricabatterie integrato. Ha una potenza massimo di 10W, che per iPhone diventano 7,5W, è realizzato con una copertura in tessuto che lo rende elegante. Il braccio e la piattaforma sono realizzati in maniera minimale e ha una base in silicone che trattiene lo smartphone e riduce i rischi di graffi.

Caribatterie doppio di Choetech

CHOETECH, è molto nota nel mondo dei caricabatterie wireless e ha messo in commercio un interessante caricabatterie a cinque bobine che rende possibile ricaricare due iPhone. Macitynet l’ha testato qui. Tecnologicamente è un prodotto differente da molti che troviamo in commercio e come tale ha anche un costo più elevato. In compenso potete ricaricare anche due differenti iPhone oppure un iPhone e gli Airpods.

BELKIN BOOST UP PER APPLE WATCH

Boost UP è la vera alternativa ad AirPower, quella che più si avvicina al concetto Apple. Anzitutto perché Belkin è uno dei produttori di accessori più quotato sul palcoscenico. Boost Up è una soluzione di ricarica all-in-one per dispositivi Apple, quali iPhone e Apple Watch, AirPods o iPad. Fornisce le massime velocità di ricarica wireless possibili per modelli di iPhone con tecnologia Qi, fino a 7,5 W, e per Apple Watch fino a 5 W. Supporta la modalità Notte per la funzione di sveglia dell’Apple Watch durante la ricarica e offre anche una porta USB-A aggiuntiva per ricaricare un terzo dispositivo, inclusi AirPods, iPad e altri ancora. Il prezzo, naturalmente, è più elevato rispetto agli altri, ma anche le funzionalità e la qualità del prodotto sono di altra categoria.

BELKIN BOOST UP

Ancora, rimanendo nel campo delle basi più sofisticate (e meno economiche) vi segnaliamo anche il Boost Up “singolo” di Belkin. Supporta lo standard wireless Qi con una potenza fino a 7,5W. Questo è di fatto un prodotto “sicuro” anche in caso in futuro aggiornamento software di Apple perchè viene presentato anche da Apple sul suo sito di commercio on line. Ha un costo solo di poco più alto di altri prodotti simili e di marchi cinesi ed è qualitativamente superiore

Anker PowerWave

Anker è tra i brand che risaltano nella fascia di accessori economici per i dispositivi Apple, spesso dotati di un ottimo rapporto qualità prezzo. La base di ricarica wireless PowerWave è naturalmente compatibile con iPhone 8, iPhone X e XS, oltre che con iPhone XR e i dispositivi Android Qi. Funziona con tutti i dispositivi che supportano la ricarica wireless, inclusi gli ultimi iPhone (7.5W) e i modelli di punta Samsung (10W). E’ possibile riporre lo smartphone in orizzontale per caricare mentre si guarda un video, o in verticale quando si mandano messaggi o si utilizza il Face ID. E’ a prova di custodia, quindi ricarica anche quando si usa una cover.

Anker PowerWave Pad

Ancora Anker propone un’altra base di ricarica wireless di forme e design eleganti e moderni, molto potente e dotata nella confezione anche di alimentatore. Anche in questo caso la ricarica avviene con caratteristiche tecniche da 10 W. A differenza di altri prodotti simili Anker prova qui a migliorare l’efficienza del sistema grazie ad una ventola interna che raffredda il dispositivo e quindi riduce il decremento di potenza.

Spigen Essential F303W

Spigen essential Macitynet lo ha recensito a questo indirizzo. Il brand, come accennato, è ben noto ed è sinonimo di qualità a prezzi contenuti. Tra le principali caratteristiche di questo pad wireless la presenza di 2 bobine, che consentono di posizionare il device sia orizzontalmente, che verticalmente, potendo così godere sempre e comunque di una ricarica continua e precisa. Spigen Essential permette di ricaricare i dispositivi sia tramite la ricarica standard da 5V 2A, ma supporta anche la ricarica fast da 9V 1.67A. Anche qui, come nell’altro caricabatterie Spigen, si può ridurre il costo sensibilmente utilizzando il codice BLACKFWS

CHOETECH 4 in 1

Se proprio vi interessa esagerare e ricarica tutto quello che è ricaricabile via wireless (e no) prodotto da Apple, ecco questo accessorio della già menzionata Choetech. Si tratta di un 4 in 1 perchè ricarica un iPhone (a 7,5W), un Apple Watch, gli Airpods e anche un qualunque dispositivo via cavo attraverso una porta USB-A. Il dispositivo ha un’alimentazione esterna e un sistema di raffreddamento per migliorare la resa complessiva. Infine è anche certificato MFI, questo significa che non dovrebbero esserci sorprese di sorta nel caso di un aggiornamento software dei dispositivi Apple.

Steanum Caricatore Wireless Auto

E chi deve ricaricare in auto? La domanda anche qui ha molteplici risposte, ma tra i tanti prodotti vi segnaliamo questo accessorio prodotto da Steanum che unisce due fattori: una effettiva funzionalità nel presentare l’iPhone davanti ai nostro occhi mentre guidiamo e la ricarica wireless mediante un pad integrato capace di arrivare a 10W. A differenza di altri concorrenti è realizzato parzialmente in alluminio, lo rende molto più solido.

Sono solo queste?

Ovviamente, no. Basta effettuare una ricerca su Amazon per scoprire quante basette di ricarica wireless siano compatibili con i nuovi iPhone 11 e iPhone 8. Alcune di queste potrebbero non essere certificate da Apple e, dunque, il loro utilizzo potrebbe non essere garantito nel tempo, per via di futuri ed eventuali aggiornamenti iOS di Apple.