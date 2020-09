Caricabatterie con tre porte USB-C e una USB-A: perfetto per MacBook e iPhone, sconto a 29,99€

Un caricabatterie tuttofare con ben tre porte USB-C a 29,99 euro. È questa una delle opportunità di acquisto che abbiamo trovato oggi su Amazon, scandagliando le offerte di Ugreen.

Il caricabatterie di cui parliamo è particolarmente interessante per il mondo Apple. È in grado di fornire fino a 65W, perfetti per ricaricare un MacBook Pro 13 o un MacBook Air, ma utile anche per supportare un MacBook Pro da 16″ se non si ha la pretesa di ricaricarli alla massima velocità mentre lo si sta usando. Tre porte USB-C significano che si tratta di un accessorio che è in grado anche di ricaricare tre iPhone insieme alla loro massima velocità usando un cavo UBS-C con Lightning come questo. Le tre porte USB-C forniranno ciascuna 18W di potenza in contemporanea. Volendo collegare un iPhone ad una sola delle porte, una delle altre due libere, sarà in grado di dare 45W, sufficiente per caricare sempre un MacBook.

Nel caricabatterie è integrata anche una porta USB “di servizio”. Da essa escono fino a 22,5 W se utilizzata da sola.

Il prezzo del caricabatterie di Ugreen sarebbe 49,99 euro. Ma se utilizzate il coupon che trovate integrato nella pagina (basta cliccare su di esso, lo trovate sotto il prezzo), lo pagherete 29,99 euro, ottenendo uno sconto immediato da 20 euro.

Click qui per comprare