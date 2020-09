Il design di iPhone 12 confermato dalle custodie già pronte

iPhone 12 avrà i bordi piatti come iPad Pro e come i modelli delle generazioni iPhone 5 e iPhone 5S. La conferma di un design che nelle scorse settimane e mesi è stato già anticipato da più fonti arriva questa volta da Totallee, un produttore di custodie terze parti che costruisce modelli per i terminali Apple dal 2013. E’ da quella data che ci ha potuto confermare sempre con esattezza le fattezze delle generazioni degli iPhone che andava a proteggere quindi c’è da ritenere plausibile che, anche questa volta, iPhone 12 sia davvero così.

Nella mail che ci è giunta in redazione il produttore ci ha messo la faccia, tanto è sicuro di come saranno questi nuovi iPhone. E non deve stupire, visto che sono proprio queste le aziende a sapere prima di altri come saranno i nuovi telefoni visto che ricevono proprio da Apple, o da chi per lei, modelli non funzionanti e “manichini” per poter costruire le custodie su misura dei telefoni.

E nelle immagini che alleghiamo in questo articolo, le custodie appunto ci confermano che dopo sei anni, iPhone torna al design che per i quattro anni precedenti, ovvero dal 2012 al 2015, ha contraddistinto gli iPhone 4, 4S, e poi ancora 5 e 5S. Lo stesso che per altro troviamo oggi sugli iPad Pro, ovvero bordo piatto lungo tutta la cornice, un aspetto che almeno a chi scrive piaceva molto più degli attuali, perché offriva una presa di gran lunga migliore, anche senza dover necessariamente utilizzare una custodia per aumentarne il grip.

Queste custodie sono già in vendita sul sito ufficiale del costruttore e sono su misura di quattro iPhone «Le nostre custodie ultrasottili per iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max sono disponibili al preordine sul nostro sito web» ci scrive un portavoce dell’azienda nella mail, con cui anticipa anche i nomi dei terminal in arrivo, sebbene in questo caso non c’è da starne certi perché spesso è capitato che a tal proposito i produttori non ci abbiano preso.

Ma quel che invece è ormai dato per certo è questo nuovo design, che attraverso le custodie ci mostra anche il riposizionamento dei tasti volume e Mute sul lato destro del telefono, mentre sul sinistro c’è un’apertura che dovrebbe presumibilmente accogliere il vassoio della SIM.

All’evento Apple del 15 settembre probabilmente saranno presentati Apple Watch 6 e iPad, e probabilmente qualche altro prodotto, mentre per avere la conferma e smentita del design di iPhone forse dovremo invece attendere fino a ottobre. Nel frattempo vi ricordiamo che l’appuntamento con il blog della diretta di Macitynet, con la traduzione in italiano in tempo reale, è domani alle ore 18:00 sulla pagina della diretta.