La dogana USA confonde OnePlus Buds per AirPods contraffatti

I doganieri americani hanno fatto sapere di avere intercettato all’aeroporto internazionale di New York 2.000 auricolari AirPods contraffatti provenienti da Hong Kong, ma in realtà si tratta di OnePlus Buds. «Se la merce fosse stata autentica, l’ammontare del valore sul mercato sarebbe stato di 398.000 dollari», hanno dichiarato funzionari del servizio di controllo dell’entrata e dell’uscita delle merci dal territorio USA.

Il problema è che, secondo quanto visibile nelle immagini su Twitter e indicato in un comunicato stampa, non si tratta di AirPods ma dei OnePlus Buds gli auricolari di OnePlus venduti nel nostro Paese a 89 euro ciascuno.

Il confine tra copia perfetta e contraffazione è labile ma indubbiamente OnePlus Bud, al pari di altri, si è a dir poco “ispirata” agli auricolari di Apple. Bisogna ad ogni modo notare che i prodotti arrivati alla dogana statunitense non usano package che cercano in qualche modo di ingannare gli utenti: la confezione è di colore rosso e sulla stessa è riportato chiaramente che si tratta dei OnePlus Buds.

THAT'S NOT AN 🍎 —

CBP officers at JFK Airport recently seized 2,000 counterfeit Apple AirPods from Hong Kong, valued at $398K had they been genuine.

Details via @CBPNewYorkCity: https://t.co/XMgjkfT56i pic.twitter.com/Ofn9REJ9ZB

— CBP (@CBP) September 14, 2020