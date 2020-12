Caricabatterie USB-A con due porte a metà prezzo: 6,49 euro

Su Amazon va in sconto un caricabatterie universale, capace di ricaricare qualunque dispositivo spendendo solo 6,49 euro.

L’accessorio è prodotto da Ravpower e si presenta come un normale, compatto, caricabatterie da muro con spina verticale italiana. Sul retro troviamo due porte USB-A che forniscono insieme una potenza fino a 17W

Non si tratta di un caricabatterie particolarmente innovativo né di un accessorio compatibile con la ricarica veloce dei nuovi iPhone, ma è perfetto per vecchi iPhone o vecchi iPad che hanno un assorbimento massimo di 12W. In questo caso potete ricaricarne uno con questa potenza e un qualunque accessorio, siano esse cuffie o auricolari, che ha una richiesta di potenza minore.

Il caricabatterie, come accennato, è molto compatto, poco più grande del caricabatterie di un iPad o un iPhone, e ha la spina verticale italiana. Questo vuole dire che collegato ad una presa, occuperà solo lo spazio che gli compete lasciando libere, nella maggior parte dei casi, le prese che si trovano accanto, cosa che non succede con altri dispositivi. La tecnologia iSmart 2.0 fornisce in maniera intelligente la tensione ideale per la ricarica, con un’uscita di 5V 2,4A per ogni porta, per un totale di 5V 3,4A

Il costo di 12,99 euro già di per sé sarebbe molto allettante, ma se applicate un coupon che trovate integrato nella pagina lo pagate la metà: solo 6,49 euro.

Click qui per acquistare