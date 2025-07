Prezzo ridicolo per questo caricabatterie wireless, solo 9,34 euro

Su Amazon trovate in offerta ad un prezzo bassissimo il caricatore wireless INIU 15W solo 9,34€ invece dei 21,99€, grazie a uno sconto diretto e a un codice del 40%.

Compatibilità multipla e ricarica accelerata

Il INIU 15W adotta la tecnologia AirFuel di nuova generazione, che consente di recuperare fino a 45 minuti rispetto ai tempi standard. Supporta 4 modalità di ricarica: 15W per dispositivi LG, 10W per modelli Samsung Galaxy, 7,5W per iPhone e 5W per dispositivi generici compatibili con la ricarica wireless. Questo lo rende adatto a una vasta gamma di utenti, sia Android che iOS, senza bisogno di adattatori o cavi diversi.

LED adattivo e sicurezza termica

Un vantaggio pratico è l’indicatore LED auto-regolante, visibile di giorno ma che si attenua al buio, evitando disturbi durante la notte. Una funzione utile soprattutto per chi lo posiziona sul comodino. A questo si aggiunge il sistema NTC Temp°Guard, che monitora in tempo reale la temperatura della ricarica, prevenendo surriscaldamenti e potenziali danni alla batteria.

Design discreto e chip ad alta efficienza

Il caricatore ha un design sottile e discreto, facilmente integrabile su scrivanie, comodini o piani cucina. Il chip ad alta efficienza garantisce una gestione intelligente della corrente, migliorando le prestazioni e prolungando la durata del dispositivo. La struttura è ottimizzata per mantenere stabile il telefono anche in posizione orizzontale o leggermente inclinata.

Il prezzo attuale su Amazon è di 9,34€, in calo rispetto ai 21,99€ di listino, applicando uno sconto diretto più un codice promozionale del 40% (8GWG6OQI).

