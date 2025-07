AppleCare One, nuovo piano di garanzia Apple in abbonamento mensile

Un piano di garanzia per domarli tutti. È AppleCare One, un servizo a pagamento mensile che consente di coprire fino a tre dispositivi Apple al mese e che offre gli stessi vantaggi di AppleCare+ più qualcuno aggiuntivo.

L’annuncio è giunto oggi con un comunicato in lingua inglese, visto che per ora AppleCare One riguarda solo il mercato americano che ci spiega come la garanzia funzionerà.

Chi si abbona (costo in USA 5,99 dollari al mese per singolo dispositivo) otterrà assistenza prioritaria 24/7, riparazioni illimitate per danni accidentali, copertura della batteria e interventi rapidi con ricambi originali. Cose incluse anche in AppleCar+. Ma qui si hanno anche riparazioni illimitate e protezione estesa a furti e smarrimenti.

Applecare One pretegge da furto e smarrimento anche a iPad e Apple Watch, non più solo all’iPhone come nell’AppleCare tradizionale

Stesso prezzo, qualsiasi dispositivo

Il prezzo del piano non cambia in base al tipo di dispositivo coperto: un cliente può quindi proteggere, per esempio, un iPhone, un iPad e un Apple Watch, risparmiando fino a 11 dollari al mese rispetto a tre piani AppleCare+ separati.

AppleCare One consente di aggiungere anche dispositivi già in possesso da fino a quattro anni, purché siano in buone condizioni. Si supera così il limite dei 60 giorni previsto finora per attivare AppleCare+.

Come accennato, ogni dispositivo aggiuntivo può essere incluso per 5,99 dollari mensili. Il servizio sarà disponibile da domani negli Stati Uniti e si attiva direttamente da iPhone, iPad, Mac oppure in un Apple Store.

Un altro servizio della collana

AppleCare One si aggiunge alla lunga lista di servizi in abbonamento ricorrente offerti da Apple, come iCloud+, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e Apple One. È un tassello in più in una strategia ormai consolidata, in cui i servizi – compresi gli acquisti su App Store – generano una parte consistente del fatturato complessivo.

Forte di un parco attivo di oltre due miliardi di dispositivi, Apple riesce a monetizzare la propria base utenti anche quando le vendite hardware rallentano. I ricavi da servizi hanno infatti un ruolo centrale nel sostenere e bilanciare i risultati finanziari, offrendo entrate stabili e prevedibili anche nei periodi in cui la domanda di nuovi iPhone, iPad o Mac mostra segni di stagnazione.

Disponibilità e prospettive

Essendo un piano mensile, AppleCare One può essere disattivato in qualsiasi momento. Inoltre, se l’utente esegue un trade-in con Apple di un dispositivo coperto, il nuovo prodotto viene automaticamente inserito nel piano senza ulteriori operazioni.

Il servizio parte da domani negli Stati Uniti. Al momento Apple non ha comunicato tempistiche per il lancio internazionale, ma l’approccio modulare e multi-dispositivo lascia intendere un’estensione futura anche ad altri mercati.