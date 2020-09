Caricate velocemente il vostro iPhone e iPad: alimentatore e cavo insieme a solo 24€

Se volete realizzare un perfetto set per caricare velocemente un iPhone o un iPad risparmiando, la soluzione c’è: acquistare un caricabatterie Ugreen con porta USB-C e con esso anche un cavo Lighting-USB-C spendendo solo 24 euro, meno di quello che vi costerebbe il solo cavo USB-C di Apple. Per avere accesso a questa offerta vi basterà comprare il caricabatterie da 18W, il massimo possibile per un iPhone di nuova generazione, e mettere nel carrello anche il cavo di ben due metri di lunghezza.

Stiamo parlando di un caricabatterie di buonissima qualità, che abbiamo già avuto modo di presentare in passato. Come accennato ha una porta USB-C e si presenta con dimensioni straordinariamente piccole. Non si tratta del più piccolo caricabatterie in commercio, ma è largamente più piccolo di quello da 18W che commercializza Apple. È realizzato anche con buona qualità costruttiva.

Per ricaricare iPhone o un iPad velocemente con questo caricabatterie, va messo nel pacchetto anche il menzionato cavo Lighting su USB-C. Si tratta di un altro prodotto eccellente che è lungo ben due metri, certificato MFI quindi autorizzato direttamente da Apple e garantito come funzionante al 100%.

Con questo set, come abbiamo accennato, diventa possibile ricaricare metà della batteria di un iPhone in solo mezzora. È anche possibile ricaricare molto velocemente anche uno degli ultimi iPad con porta Lighting (i Pro hanno ora una porta USB-C) come gli iPad 10,5 pollici o uno degli ultimi iPad mini.

La promozione che vi permette di acquistare caricabatterie e cavo a solo 24 euro, si attiva semplicemente aggiungendo i due prodotti nel carrello. Il caricabatterie, infatti, è già scontato (10,09 euro) mentre i due euro di ribasso sul cavo (da 15,99 a 13,99 euro) sono calcolati direttamente.

L’offerta è valida solo fino a questa domenica, 13 settembre