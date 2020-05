Caricatore Aukey con 2 prese USB-C, potenza 36W, in sconto a soli 20,99 euro

Se siete alla ricerca di un caricatore con due porte USB-C capace di ricaricare a piena potenza anche un MacBook Air di ultima generazione, date un’occhiata alla soluzione di Aukey attualmente in sconto a partire da soli 20,99 euro.

Quello in promozione è un caricatore la cui potenza massima erogata è pari a 36W e dove ciascuna delle due prese USB-C può erogare fino a 18W. Perciò si tratta di una validissima soluzione per ricaricare alla massima velocità fino a due smartphone insieme, come ad esempio due iPhone serie X, XS, 11 o 11 Pro (o una combinazione di questi).

Se si occupa una sola presa di corrente eroga invece 30W tondi tondi, quindi può ricaricare tranquillamente e a piena potenza anche un MacBook Air di ultima generazione oppure un MacBook 12″. Questo caricatore, nome in codice Aukey PA-D2, è di tipo Power Delivery e perciò oltre a ripristinare il 50% dell’energia della batteria degli iPhone in soli 30 minuti può ricaricare a piena potenza qualsiasi dispositivo che utilizza una porta USB-C, come ad esempio i Google Pixel 3 / 3 XL.

Ovviamente è dotato di un sistema di protezione che protegge l’alimentatore stesso e i dispositivi collegati da corrente eccessiva, sovraccarico e surriscaldamento. Dal punto di vista del design, questo caricatore occupa poco spazio ed usa una spina verticale italiana che ne assicura l’uso anche nelle configurazioni a parete con più prese adiacenti.

Come dicevamo al momento è in offerta su Amazon: normalmente costa 30 euro ma inserendo il codice EUBN3TM8 nel carrello la versione di colore bianco viene scontata a soli 20,99 euro spedizione compresa. Il modello di colore nero, invece, è al momento scontato a 22,99 euro ma l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.