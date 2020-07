Amazon buyback recommerce compra il vostro iPhone usato, ma la valutazione è così così

Amazon lancia il servizio per il ritiro del vostro iPhone o Android usato, pagando lo smartphone con bonifico su conto corrente. Abbiamo provato a fare qualche valutazione, ma il risultato, almeno con il partner recommerce al momento è “così così”. Ecco perché.

Da qualche ora, Amazon ha attivato, almeno per quanto riguarda gli iPhone da noi acquistati prezzo il servizio online un avviso che rende disponibile il riacquisto dello smartphone magari per passare ad un modello più potente.

Ma anche se non avete acquistato il vostro iPhone su Amazon a questo indirizzo è possibile richiedere la valutazione del proprio smartphone usato. La ricerca è possibile tramite l’inserimento dell’IMEI o inserendo manualmente il modello del vostro dispositivo. Abbiamo fatto diverse prove, con smartphone di diversi marchi, con il risultato che alcuni non sono stati nemmeno riconosciuti dal sistema, altri non sono risultati ritirabili, e altri ancora con una valutazione non troppo felice per l’utente.

Per un test di confronto abbiamo provato a vendere ad Amazon un iPhone X 64 GB usato, indicando condizioni perfette e funzionalità al 100%. La valutazione è stata di 255 euro, salvo buon esito dei controlli Amazon per le verifiche del terminale.

Si tratta di una valutazione certamente al di sotto di quanto è possibile ottenere rivendendo il terminale a un privato. Anche altri servizi, come il ben noto Trendevice, ritirerebbero lo smartphone a un prezzo certamente maggiore. Nel caso specifico di un iPhone X 64 GB la valutazione nelle stesse ore è stata di 360 euro.

Va decisamente peggio nel caso in cui decidiate di permutare il vostro iPhone alla Apple: per il modello di iPhone X 64 GB abbiamo ricevuto una valutazione di 240 euro, che peraltro non verranno accreditati sul vostro conto, ma scalati come valore rispetto all’iPhone nuovo che dovrete acquistare.

Ad ogni modo, se decidete di vendere il vostro terminale ad Amazon, la pagina da cui partire è questa. Il pagamento avverrà sul vostro conto entro 48 ore dalla convalida del ritiro del telefono usato, con invio del terminale gratis e servizio clienti accessibile dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 18,00.

Amazon specifica che tutti i cellulari vengono ritirati, anche i prodotti rotti. Recommerce Group potrà accettare dispositivi in qualsiasi condizione. Inoltre, assicura che tutti i dati personali saranno cancellati dal vecchio cellulare. In ogni caso, vi invitiamo a cancellare il contenuto del dispositivo venduto prima di venderlo.

A questo indirizzo i passaggi da seguire prima di vendere l’iPhone.