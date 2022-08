CarPlay e Android Auto wireless per tutti con CarlinKit, solo 71 euro

Al momento CarPlay e Android Auto sono i due sistemi di infotaintment più utilizzati in auto, ma nella maggior parte dei casi sono ancora limitati alla connessione con il cavo. Ecco allora che CarlinKit permette di trasformare l’intero sistema in wireless, senza modifiche al veicolo o ai dispositivi mobili.

Si tratta di un piccolo box plug and play da collegare alla auto, che rende Android Auto e CarPlay interamente wireless. Grazie al codice sconto LI19 si acquista a poco più di 70 euro.

Quello in offerta è l’ultima versione, la 4.0, che migliora in tutto e per tutto la precedente 3.0, grazie ai nuovi chip integrati, che rendono l’intero sistema ancor più rapido e stabile nella connessione.

Come già anticipato, Carlinkit è, sostanzialmente, un piccolo box da collegare tramite cavo alla presa della macchina. L’iPhone, o lo smartphone Android, invece, potrà essere collegato in wireless a questo box, che per magia trasmetterà l’interfaccia CarPlay sul display dell’auto, senza che l’iPhone debba essere fisicamente collegato alla presa USB dell’auto.

Ovviamente, affinché il sistema funzioni è necessario che la macchina e il display supportino già CarPlay. Tutto quello che fa Carlinkit è rendere possibile la visione di CarPlay sul display dell’auto senza necessità di collegamento cablato. L’unico cablaggio necessario è quello tra Carlinkit e USB dell’auto, così da lasciare completamente svincolato l’iPhone.

Questo nuovo adattatore wireless CarlinKit 4.0 funziona con tutti gli iPhone con iOS 10 o superiore installato a bordo. Per quanto concerne Android, quelli Samsung e Google possono vere anche Android 9 o 10, mentre tutti gli altri dovranno avere a bordo almeno Android 12.

Il tempo di collegamento, ogni qual volta si sale in auto, varia da smartphone a smartphone, ma solitamente si impiegano pochi secondi prima del collegamento.

Carlinkit dispone di WiFi e Bluetooth, si connette all’iPhone tramite Bluetooth e invia le credenziali WiFi al telefono, quindi si disconnette dalla rete Bluetooth. Funziona esclusivamente su WiFi da quel momento in poi. Si tratta di una soluzione plug-and-play, dunque molto facile da installare.

Solitamente Carlinkit ha un costo di oltre 170 euro, ma al momento lo si può acquistare a 71 euro direttamente a questo indirizzo utilizzando il coupon LI19.