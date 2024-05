Casco pieghevole Ducati per monopattino e bici, solo 43€ su Amazon

La bella stagione è arrivata e la bicicletta o il monopattino sono un buon modo per girare in città senza preoccupazione di code o parcheggi. Purché lo si faccia in sicurezza, con il proprio mezzo in ordine e con tutte le protezioni adeguate tra le quali c’è anche un casco, come questo di Ducati che oggi comprate in forte sconto: solo 43€.

Stiamo parlando di un casco di eccellente qualità, protettivo, con un ottimo design e leggero. Oltre a questo parliamo anche di un casco pieghevole, perfetto per ingombrare il meno possibile ed essere riposto o trasportato facilmente quando non è in uso.

Da questo punto di vista è molto diverso da altri caschi per bicicletta o monopattino. È realizzato in tre pezzi che si chiudono telescopicamente. In pratica la parte superiore e quella mediana scendono e si incastrano in quella inferiore. Il produttore afferma che in questo modo il suo volume diventa del 55% inferiore. Oltre a questo diventa molto più sottile e può, come abbiamo affermato sopra, essere infilato in uno zaino, una borsa o un cassetto.

II casco è innovativo e più protettivo proprio grazie a questa struttura. All’urto gli “stadi” di cui è costituito distribuiscono l’impatto con i loro micomovimenti, aiutando a dissipare l’effetto dell’urto.

Ducati spiega che il caso è stato brevettato per bicicletta e monopattini elettrici. È quindi un tipico casco “urban” come dice anche il nome. Perfetto per un pendolare o per chi in genere usa questi mezzi per spostarsi e vuole avere un ridotto ingombro.

L’imbottitura interna, dal color verde scuro, è traspirante e interamente asportabile per consentirne una facile rimozione e lavaggio. Conferisce maggior comfort durante l’utilizzo consentendo all’aria incanalata dalle prese d’ria di circolare più facilmente.

«Le prese d’aria – ci dice ancora Ducati – sono state ideate per rispettare e non interferire con il design e le funzionalità del prodotto. Si presentano come micro-fori inseriti nelle incanalature dei tre livelli foldable ad eccezione delle prese d’aria nella parte superiore, inserite nella struttura principale, necessarie quali foro di uscita dell’aria per una traspirazione ottimale».

L’offerta a 43€ in taglia M (range di ampiezza da 56 a 59 centimetri) è la migliore di sempre. Lo sconto rispetto al prezzo Ducati (119,99€) è addirittura del 65%. La versione in taglia L (60-63 com) costa 64,45€.