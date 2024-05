Tbox-Ambient mette Android 13, Netflix, Android Auto e Apple CarPlay senza fili in auto

Se volete migliorare pesantemente il sistema di intrattenimento della vostra auto potete acquistare Tbox-Ambient, un prodotto che porta direttamente Android 13, su qualsiasi veicolo in cui è già presente un monitor incassato nel cruscotto.

Se vi interessa sappiate che al momento inserendo il codice che trovate in fondo potete comprarlo a metà prezzo.

Questo sistema è praticamente identico al Tbox-Plus, tra i più venduti del momento. L’unica differenza è nel processore: il Tbox-Ambient usa il più moderno Qualcomm Snapdragon SM6225 mentre l’altro usa il Qualcomm M6125. Entrambi comunque sono a 8 core e offrono le medesime prestazioni.

C’è poi la stessa GPU Adreno 610, il WiFi Dual Band, il Bluetooth, il modulo GPS, la possibilità di dividere lo schermo a metà con lo Split Screen, e due configurazioni 4+64 e 8+128 GB. Identici quindi in tutto e per tutto, a parte la piccola differenza nel processore e il design, più appariscente in quello del Tbox-Ambient in promozione.

Questo modello vi permette di portare Android 13 beneficiando quindi di un sistema completo e indipendente anche dallo smartphone qualora decidiate di inserire una scheda SIM nell’apposito alloggiamento, con supporto alle reti 4G LTE.

Grazie ad Android 13 sarà possibile migliorare nettamente l’interfaccia e le funzionalità del sistema multimediale base della vostra auto, personalizzando l’interfaccia ed aggiungendo numerose funzionalità.

Si collega all’auto tramite presa USB-C e offre il pieno accesso al PlayStore, permettendovi così di scaricare e installare tutte le app di cui avete bisogno, fra cui anche Netflix, che permetterà di guardare le vostre serie preferite direttamente in auto (ovviamente non mentre siete alla guida).

Se decidete di usare il collegamento via smartphone, sappiate allora che funziona anche in modalità wireless accoppiato ad Android Auto con tutti i telefoni Android a partire dalla versione 11.0, e accoppiato ad Apple CarPlay con tutti gli iPhone a partire da iOS 10.

In questo caso è necessario che il vostro sistema in auto sia già compatibile con Android Auto e Apple CarPlay.

La promozione

Come dicevamo al momento è in sconto: invece di circa 219 € potete risparmiare il 53% andando a spendere soltanto 105 € per la versione da 4G+64G; disponibile con 20 euro in più anche la versione 8G+128G. La spedizione compresa inserendo il codice CAR105 nel carrello.

L’offerta scade il 30 Maggio.

