Catalogo IKEA 2019 tra casa smart e speaker Bluetooth: come scaricare il PDF

Puntualissimo alla fine di Agosto arriva il catalogo IKEA 2019: tra le novità di quest’anno nuovi accessori smart della linea Tadfri ed una coppia di speaker Bluetooth che abbiamo provato in negozio. Ecco come scaricare il PDF.

La curiosità di trovare nuovi accessori dedicato al mondo audio e video e Hi-tech nel catalogo IKEA 2019 ha trovato qualche riscontro e pure quest’anno, puntuale alla fine di Agosto è arrivata la versione in PDF (ma presto ci saranno anche le app aggiornate) da scaricare per la visualizzazione su computer e iPad.

Anche nel catalogo di quest’anno c’e’ una strizzata d’occhio alla casa smart con una espansione della linea Trådfri che aspetta per il prossimo ottobre anche la presa comandata ma intanto gli utenti possono “accontentarsi” di accessori dal prezzo molto basso e dalla capacità di controllo smart diretto attraverso controlli remoti e pure dalle app per iOS e Android.

Novità assoluta del catalogo IKEA 2018 che abbiamo provato e fotografato in negozio già qualche giorno fa sono gli speaker Bluetooth ENEBY disponibili in due diverse taglie e in due diversi prezzi: il modello più grande a 89,95 Euro e il modello più piccolo a 49,95 Euro: inutile dire che si adattano perfettamente all’arredo con le loro finiture esterne in tessuto e pure possono essere inseriti nei pensili modulari e nelle scaffalature a basso prezzo del produttore svedese anche per aumentare il proprio impatto sui bassi.

Gli speaker sono a singolo canale con un trasduttore per i bassi ed uno per gli alti. Ecco le caratteristiche:

– Collegamento wireless attraverso Bluetooth o attraverso collegamento AUX

– Manopola per l’accensione/lo spegnimento e per regolare i bassi, gli alti e il volume.

– I due supporti per cassa della serie ENEBY, uno dei quali progettato per il fissaggio alla parete, sono venduti a parte.

– Il modello più grande si può inserire nello scaffale KALLAX.

– È disponibile in bianco e nero

– Puoi spostare la cassa facilmente grazie alla porta dei bassi posteriore, utilizzabile anche come manico (modello grande)

– Il modello piccolo è dotato di maniglia che permette anche di appenderla

– È possibile togliere la parte frontale a rete e lasciare visibile l’interno della cassa.

– La funzione di spegnimento automatico permette di risparmiare energia quando non usi la cassa.

– Potenza di uscita dell’amplificatore: 42 W (modello grande – doppio trasduttore per bassi e doppio per bassi) o 20 W (modello piccolo – singolo trasduttore per bassi e per alti)

– È possibile collegare alla cassa fino a 8 dispositivi Bluetooth.

– Consumo in standby: <0,5W.

Si possono completare con il supporto da parete ENEBY, venduto a parte e con il supporto per cassa della serie ENEBY, venduto a parte.

Nella galleria qui sotto trovate le foto “dal vivo” dei nuovi modelli di speaker Bluetooth e dei kit Tradfri a prezzo ribassato.

Nel catalogo Ikea 2019 troviamo oltre al caricabatteria USB con morsetto Lörby e il caricabatteria wireless compatibile con iPhone Nordmärke pure il classico supporto ISBERGET per iPad a 2,95 Euro: utile come leggio e pure per le vostre consultazioni del catalogo, di giornali e film sul letto o sul divano.

Il catalogo IKEA 2018 come già detto è disponibile da qualche giorno in formato PDF direttamente scaricabile da questo link. Se volete trovare tutti i prodotti Trådfri e possibile effettuare una ricerca testuale con un normale lettore PDF come Acrobat o simili.