Natale hi-tech: i 10 migliori accessori per iPad in famiglia

Quando sotto l’albero di Natale si trova iPad, quella che si prepara tra le mura domestiche è una vera e propria rivoluzione. Mamme, papà, nonni e bambini saranno travolti dall’utilizzo del tablet e potranno dare inizio a un nuovo anno smart. Ancora di più se assieme ad iPad sono stati impacchettati accessori hi-tech in grado di facilitare (almeno un po’) la vita. Ecco la selezione di Macity dei gadget da non lasciarsi scappare se a casa a Natale ha fatto il suo ingresso iPad e ci si sta preparando a farne un uso intensivo in condivisione in famiglia.

Custodia antiurto iPad

Una custodia per tutte le famiglie che utilizzano iPad e vogliono farlo a lungo, senza sorprese. La custodia, solida, resistente a urti e superprotettiva è fondamentale. Certo, scegliere una custodia per iPad da mettere in questa particolare lista è difficile, considerando che sono ormai davvero tanti i modelli di iPad disponibili sul mercato e, dunque, la cover va scelta in funzione del modello di cui si è in possesso.

In generale, consigliamo le custodie massimamente protettive, considerando che spesso i bambini lo utilizzano per giocare, disegnare o anche per guardare video, senza fare troppo caso a custodirlo per bene.

Sono davvero tante le custode per bambini disponibili su Amazon, ad esempio quella KingSkeen, compatibile per per iPad 10.2 pollici, iPad 9a generazione / iPad 8a generazione / iPad 7a generazione (2021/2020/2019), iPad Air 3a generazione 10,5 pollici. Se invece ne cercate una per l’ultimo modello di iPad 10 e per i più recenti modelli di iPad Pro il link da cliccare è il seguente.

Supporto per iPad in cucina

Può essere banale, eppure per chi ha un tablet è uno degli accessori più importanti e, a lungo andare, più utili. Che sia per guardare un film o per trasformare il tablet in un pratico libro di ricette è fondamentale avere a disposizione un supporto adatto allo scopo. Sono davvero tanti, tutti con forme diverse, anche se lo scopo è poi lo stesso: quello di sorreggere il tablet della Mela. Vi proponiamo quello Ugreen, perché utilizzabile praticamente con tutti i modelli rilasciati ad oggi sul mercato, leggero dal punto di vista del design, e che sposa bene qualsiasi ambiente. Anche il costo è davvero contenuto, spesso inferiore a 15 euro.

Altoparlante

L’iPad è certamente un hub multimediale importante, perché consente di visionare filmati, ma anche per ascoltare musica, grazie alle mille app dedicate. Purtroppo, per quanto performanti, gli altoparlanti del tablet della Mela non forniscono la migliore esperienza possibile, risultando ad esempio insufficienti per riprodurre musica in una grande sala. Per questo, allora, il consiglio è quello di abbinare al dispositivo un altoparlante. Non serve spendere molto: ad esempio, lo speaker Anker Soundcore è un ottimo alleato per diffondere musica in un ambiente di medio grandi dimensioni.

Chiavetta fotografica

I dispositivi della Mela sono anche ottimi alleato per i fotografi. Nella specie, l’iPad non è probabilmente il device ottimale per scattare immagini, ma potrebbe essere un alleato fondamentale per la visione degli scatti, per l’editing, e per la condivisione. Spesso, però, soprattutto in mobilità, la difficoltà è quella di passare le immagini dalla macchina fotografica al dispositivo mobile. Ecco, allora, che potrebbe venire in soccorso iDisk, una pratica chiavetta che permette di passare facilmente le fotografie da un PC/Mac al dispositivo, essendo dotato di due estremità, USB e Lightning.

Proiettore portatile

I proiettori tascabili Philips PicoPix sono il dispositivo ideale per godere di contenuti multimediali wifi direttamente dal proprio iPad: consentono infatti di visualizzare immagini fino a 60 pollici per foto, video, film e videogiochi ovunque e sono perfetti per presentazioni di lavoro. Il funzionamento è semplice: basta collegare il proiettore tascabile PicoPix Nano in wireless ai propri dispositivi. In vendita su Amazon a questo indirizzo.

Bilancia da cucina

Quella di arboleaf è una bilancia da cucina smart che comunica con iPhone e iPad e si gestisce attraverso un’app particolare, che aiuta l’utente a monitorare quello che si sta mangiando, quindi particolarmente utile per chi vuole mantenersi in forma e sta seguendo una dieta rigida. Il tablet di Apple infatti, oltre a fungere da schermo per pesare singolarmente gli ingredienti, permette di gestire l’app foodiet all’interno della quale si possono trovare tutte le informazioni per una dieta nutriente e salutare. Su Amazon si acquista a questo indirizzo ad un prezzo davvero basso, mentre l’app è gratuita per iPhone e iPad e si scarica da qui.

Stand per usare iPad come Mac

Progettato per chi ha un iPad Pro, questo hub Satechi promette di trasformare iPad Pro e iPad Air di Apple in simil desktop, espandendone la connettività, e mantenendo lo schermo in posizione, proprio come se si trattasse del monitor di un notebook o desktop. Su Amazon si acquista direttamente a questo indirizzo.

Questo supporto Satechi consiste in un hub USB-C, realizzato per i modelli di iPad Pro da 11 e 12,9 pollici, oltre che per iPad Air 2020, con una porta di ricarica USB-C. Alloggiandovi il tablet, gli iPad della Mela dovrebbero assomigliare più a un monitor tradizionale, così da poter lavorare come se si avesse un vero e proprio desktop. La periferica include una porta HDMI in grado di trasmettere 4K con una frequenza di aggiornamento fino a 60 Hz, una porta dati USB-A, una porta PD USB-C con un massimo di 60 W per la carica, un jack per cuffie e slotper SD e microSD.

Supporto per auto

Lunghi viaggi non è più sinonimo di grandi capricci se in auto c’è iPad, e ancora di più se iPad è al sicuro su un supporto come quello di Tryone: il tablet marchiato Mela morsicata terrà compagnia ai piccoli passeggeri che occupano sui loro seggiolini i sedili posteriori fissato al poggiatesta di mamma o papà, ma anche dei nonni, al volante. Il supporto, che si adatta praticamente a tutti i tablet, è regolabile amovibile, ha uno snodo girevole che permette una vista personalizzata perfetta e una morsa per reggere saldamente il portatile durante la marcia. Si può acquistare su Amazon da qui.

Pellicola

Inutile dirlo, anche se tra i più banali, è l’accessorio che non può mancare per qualsiasi possessore di iPad: la pellicola. Protegge il display da eventuali graffi, ma in alcuni casi potrebbe anche evitare che lo schermo si rompa in caso di piccole cadute. Spesso il vetro assorbe il piccolo urto, crepandosi al posto del display stesso. Su Amazon non si contano per numero e per produttore. Sceglietela, ovviamente, a seconda del vostro dispositivo, perché cambiano per ciascun modello. Il consiglio è quello di prenderne una che abbia in confezione anche l’applicatole, che vi aiuterà ad applicarla alla perfezione, allineando i bordi del tablet. A questo indirizzo trovate quella per i modelli standard di iPad, mentre queste sono progettate per i Pro.

Powerbank

Una batteria è quello che più potrebbe servirvi quando siete fuori casa, per continuare a giocare, vedere film o ascoltare musica, anche senza una presa di corrente alle vostre spalle. Anche in questo caso sono davvero tante quelle disponibili sul mercato. Sceglietela in base alle vostre esigenze, se la preferite massimamente portatile, ma con una capacità nominale più piccola, oppure se non volete sacrificare i “mAh”, anche a costo di portarvi un peso extra. Ad oggi, comunque ci sono batteria da 20 mila mila mAh, che risultano massimamente portatili.

