Black Friday: Celly taglia i prezzi su wearable, ricarica wireless e speaker

Quest’anno anche Celly partecipa al Black Friday scontando alcuni accessori – dalla ricarica mobile al wearable, con soluzioni pensate anche per i più piccoli e per chi desidera animare feste ed eventi – che possono semplificare la vita, sia nelle attività di tutti i giorni sia nei momenti di svago.

La powerbank

Il primo è un powerbank magnetico da 3.000 mAh compatibile con la tecnologia MagSafe di Apple (ma utilizzabile anche con altri smartphone che offrono la ricarica wirelss tramite l’anello metallico incluso) che può ricaricare il telefono fino a 5 Watt semplicemente appoggiandola sul dorso.

Gli smartwatch

In offerta trovate poi due smartwatch: il primo si chiama TRAINERHALO, presenta un display full touch da 1,38″ e include monitoraggio di frequenza cardiaca, pressione sanguigna, saturazione dell’ossigeno e sonno. Non mancano funzioni come il conteggio delle calorie, dei passi, del tempo di allenamento e della distanza e c’è anche la certificazione IP67 contro gli schizzi d’acqua. L’autonomia arriva fino a 5 giorni.

L’altro è KIDSWATCHBT ed è pensato per i più piccoli. Anche qui ci sono il monitoraggio del battito cardiaco e il contapassi, oltre a quattro giochi integrati e un’app sullo smartphone da cui i genitori possono monitorarne l’utilizzo. L’autonomia arriva fino a 4 giorni.

Altoparlante per feste

Infine per chi ama organizzare eventi c’è PARTYSPEAKER, con potenza di 40 Watt, microfono wireless incluso, raggio operativo di 20 metri, maniglia e ruote per agevolarne lo spostamento.

